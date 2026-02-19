Saltan un muro de 2,5 metros para robar cervezas en el almacén de un supermercado de Palma

Tenían tantas ganas de emborracharse que les ha costado la libertad. La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres, un marroquí y un saharaui, a los que cazó in fraganti escalando el muro de un supermercado para robar cajas de cervezas.

El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en el barrio palmesano de Camp Redó, cuando un vecino de la zona avisó a la Policía de que dos personas estaban intentando entrar en el almacén de un supermercado.

Según relató el testigo, los individuos se encontraban merodeando por la parte trasera del establecimiento y realizando maniobras sospechosas junto al cerramiento del recinto.

Nada más recibida la alerta, una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de Palma se desplazó hasta el lugar con suma celeridad para comprobar lo ocurrido. Al llegar, los agentes observaron que uno de los sospechosos estaba ayudando al otro a encaramarse a un muro de unos dos metros y medio de altura.

El segundo hombre tenía ya medio cuerpo dentro del recinto del supermercado, aparentemente con la intención de acceder al almacén desde el interior.

Sobre el muro había una caja de cervezas y varias latas dentro de una mochila. En su interior también se encontraron dos destornilladores y un alicate de corte, herramientas que supuestamente habrían utilizado para forzar o dañar la valla perimetral y facilitar el acceso a las instalaciones.

Al ser sorprendidos en pleno delito por los agentes, los implicados, de 59 y 35 años de edad, no lograron ofrecer ninguna explicación coherente sobre qué hacían en el lugar a esas horas de la madrugada ni sobre la procedencia de los objetos encontrados.

Ante la evidencia de los hechos y tras comprobar la situación, los policías procedieron a su detención como presuntos autores de un intento de robo. Ambos fueron trasladados posteriormente a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.