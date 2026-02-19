El BOE confirma el festivo de febrero y sólo habrá puente en esta comunidad

El final del mes de febrero llega con un festivo para los ciudadanos de la comunidad autónoma de Andalucía. Este sábado 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, fecha en la que se rendirá homenaje a una de las grandes joyas que España tiene repartidas en la península. Con motivo de esta celebración, estudiantes y profesores disfrutarán de un día festivo e incluso en Málaga hay una semana blanca establecida en el calendario escolar para 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este festivo en Andalucía en el mes de febrero.

Este 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y, al caer en sábado, esto no reportará un día festivo para los trabajadores que desempeñen su función en esta comunidad autónoma. En 2026 los asalariados andaluces no podrán disfrutar de un puente, pero sí lo podrán hacer profesores y estudiantes, ya que el viernes 27 de febrero es un día declarado no lectivo por la Junta de Andalucía al celebrarse el Día de la comunidad educativa.

El festivo de febrero en Andalucía

Esta fiesta para los estudiantes siempre suele ir acompañada del Día de Andalucía y tiene como objetivo fomentar la participación y convivencia en los centros escolares. En el calendario siempre se establece con la idea de generar un puente en el calendario escolar, pero en este 2026 no será tal. Aun así, en muchas provincias también se ha declarado no lectivo el próximo lunes 2 de marzo, por lo que muchos andaluces podrán disfrutar de un puente de cuatro días. Incluso en Málaga será de una semana por la llamada Semana Blanca.

El final de este mes de febrero llega con un festivo para profesores y estudiantes de Andalucía, y algunas provincias aprovecharán para hacer un puente de cuatro días, ya que se declara no lectivo el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo. En todos los colegios de Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva y Sevilla será no lectivo el 27-F y en la mayoría tampoco lo será el lunes 2-M. Hay que tener en cuenta que en algunos municipios los ayuntamientos pueden decretar estos días libres.

En Jaén se extenderá hasta el martes 3 de marzo por orden municipal y en Málaga, como suele ser habitual cada año, se celebrará la Semana Blanca entre el lunes 23 de febrero y el viernes 27 de diciembre, por lo que profesores y estudiantes tendrán una semana de vacaciones con motivo del Día de la comunidad educativa y el Día de Andalucía.

Calendario de festivos en Andalucía

Como suele ser habitual y está establecido en el Boletín Oficial del Estado, los ciudadanos de Andalucía podrán disfrutar de un total de 14 festivos retribuidos durante el año 2026. Ocho son festivos nacionales de obligado cumplimiento, mientras que otros cuatro los gestiona la comunidad autónoma y dos son de carácter local que deciden los ayuntamientos. Estos son los festivos en Andalucía para este año 2026: