Ni Andalucía ni Extremadura: la mejor torrija del mundo en 2026 está en Madrid y la hacen con un bollo de pan

La tradicional torrija española tiene un nuevo referente: Madrid. Durante Madrid Fusión 2026, un pequeño obrador de Chamberí ha sido coronado como creador de la mejor torrija del mundo, destacando por su enfoque artesanal y la reinterpretación contemporánea de un dulce clásico.

Este reconocimiento posiciona a la ciudad como epicentro cultural y también como referente en innovación culinaria.

Mejor torrija del mundo 2026 en Madrid: un bollo de pan de leche y técnica artesanal

El I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo 2026, celebrado en Madrid Fusión, reunió a diversas propuestas de alta repostería. La ganadora fue la receta de Martín Javier Martínez, chef del obrador Villaroy’s, ubicado en la calle Maudes, número 11, en Chamberí.

La receta destaca por su sencillez y precisión. Según informa Condé Nast Traveler, utiliza un pan de leche empapado en una infusión de leche y nata caliente, que luego se deja reposar en frío para que el interior quede perfectamente hidratado.

Posteriormente, se pasa por huevo y se fríe hasta conseguir un tono dorado y una textura cremosa en el interior, espolvoreada con azúcar y un toque de canela. Este equilibrio entre sabor, textura y presentación convenció al jurado y la posicionó como la mejor torrija del mundo 2026.

El uso del bollo de pan de leche, más esponjoso que las rebanadas de pan duro tradicionales, permite mantener la esencia del postre mientras se ofrece una experiencia más suave y contemporánea.

Además, los clientes que visitan Villaroy’s destacan la atención personalizada y la posibilidad de disfrutar la torrija recién hecha, conservando su aroma y textura únicas.

Madrid Fusión 2026 resalta la tradición y la innovación en la torrija

El certamen buscaba reivindicar la torrija como un dulce de temporada y una obra técnica, capaz de competir a nivel internacional. Las reglas exigían que las torrijas fueran fritas y elaboradas con ingredientes naturales, con la leche Pascual como protagonista de la receta.

El jurado, compuesto por pasteleros y críticos gastronómicos, valoró sabor, textura, tamaño y dulzor, destacando el equilibrio perfecto de la propuesta ganadora.

Villaroy’s: el obrador que lleva la mejor torrija del mundo 2026 a Chamberí

Villaroy’s, abierto en 2019, había sido reconocido previamente como creador de la «mejor torrija de Madrid». Con este premio internacional, su chef Martín Martínez consolida su reputación en la repostería, mostrando que un dulce tradicional puede ser reinterpretado manteniendo su esencia.

La elección del pan de leche frente al pan duro clásico permite ofrecer una experiencia más suave y cremosa, sin perder el carácter tradicional del postre.

Además, la popularidad del obrador ha crecido rápidamente, y hoy se ha convertido en un destino obligado para quienes buscan degustar la mejor torrija del mundo 2026 directamente de la fuente.

Los visitantes pueden apreciar la dedicación y técnica que implica cada preparación, desde el remojo del pan hasta el acabado final con azúcar y canela.

De dulce casero a estrella internacional: Madrid conquista la repostería

La torrija, originalmente un postre casero típico de Semana Santa, ha evolucionado a un producto gourmet, capaz de competir en certámenes internacionales.

Madrid se consolida así como capital de la mejor torrija del mundo 2026, y Villaroy’s se convierte en un referente para quienes buscan disfrutar de la fusión entre la tradición y la técnica avanzada.