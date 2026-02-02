Torrija de chocolate blanco de Dani García: receta paso a paso

La torrija de chocolate blanco es una forma diferente y muy apetecible de disfrutar de un postre de siempre. Inspirada en el estilo de Dani García, esta receta mantiene la esencia de la torrija tradicional, pero le da una vuelta elegante y actual. El resultado es una torrija más cremosa, suave y con un punto goloso que sorprende desde el primer bocado.

Las torrijas clásicas siguen siendo un imprescindible en muchas casas, como estas conocidas torrijas clásicas, pero probar versiones nuevas también tiene su encanto. El chocolate blanco aporta una textura untuosa y un sabor delicado que combina a la perfección con la canela y el limón de toda la vida.

Ingredientes para la torrija de chocolate blanco

Para unas 4 personas, necesitarás:

1 barra de pan brioche o pan especial para torrijas

500 ml de leche entera

200 ml de nata para montar

150 g de chocolate blanco

80 g de azúcar

1 rama de canela

La piel de ½ limón

2 huevos

Mantequilla para dorar

Azúcar y canela para espolvorear (opcional)

La base es muy similar a la de las torrijas con pan duro y leche, pero aquí la mezcla es más rica y cremosa gracias al chocolate blanco.

Preparación paso a paso

Empieza cortando el pan en rebanadas gruesas, de unos tres centímetros. Es mejor que el pan no esté recién hecho, así absorberá mejor la mezcla sin romperse. En un cazo, pon la leche, la nata, el azúcar, la canela y la piel de limón. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir suavemente. Retira del fuego y añade el chocolate blanco troceado. Remueve con calma hasta que se funda por completo y la mezcla quede lisa. Déjala templar unos minutos. Coloca las rebanadas de pan en una fuente amplia y vierte la mezcla por encima. Déjalas empaparse bien y dales la vuelta con cuidado. Este paso es clave para conseguir una textura interior muy cremosa, parecida a la de unas buenas torrijas con leche, pero con un sabor más suave y envolvente. Bate los huevos en un plato hondo. Cuando el pan esté bien impregnado, pasa cada rebanada por el huevo con cuidado. En una sartén grande, derrite un poco de mantequilla a fuego medio. Dora las torrijas por ambos lados hasta que estén bien doradas. Sácalas y colócalas sobre papel absorbente.

Cómo servirlas y darles un toque final

Puedes servir las torrijas tal cual o espolvorearlas ligeramente con azúcar y canela. Si quieres un acabado más especial, acompáñalas con frutas rojas, ralladura de limón o una bola pequeña de helado de vainilla.

El contraste entre el exterior dorado y el interior cremoso es lo que hace que esta torrija sea tan especial. El chocolate blanco aporta dulzor sin resultar pesado.

Consejos útiles

Usa un pan de miga densa para que no se rompa.

No empapes el pan con la mezcla demasiado caliente.

Dora las torrijas a fuego medio para que queden equilibradas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas (8 torrijas aprox.)

Información nutricional (aprox. total): 3.600 kcal la receta completa

Tipo de cocina: Tradicional con toque moderno

Tipo de comida: Postre

Esta torrija de chocolate blanco al estilo de Dani García demuestra que los clásicos pueden reinventarse sin perder su esencia. Un postre sencillo, elegante y perfecto para disfrutar sin prisas.