Tarantelo de atún: qué es, de dónde sale y cómo cocinarlo

Muchos se preguntan exactamente qué es esta pieza del tarantelo de atún. Para entenderlo bien conviene empezar por su origen: veremos la tarantelo de atún definición, de qué zona del pescado procede y algunas ideas sobre cómo cocinar tarantelo de atún para disfrutarlo al máximo.

Tarantelo de atún: definición y características

Si buscamos una tarantelo de atún definición sencilla, podemos decir que es un corte situado entre el lomo y la ventresca del atún. Esta zona tiene una característica muy interesante: combina la firmeza del lomo con parte de la grasa de la ventresca. El resultado es una pieza con una textura muy equilibrada.

No es excesivamente grasa, pero tampoco resulta seca. Es un corte que da mucho juego en la cocina, para muchas recetas.

De qué parte del atún sale el tarantelo

Cuando se habla de partes del atún tarantelo, se está describiendo una zona concreta dentro del despiece del pescado.

El tarantelo se encuentra entre:

El lomo superior.

La ventresca.