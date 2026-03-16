Tarantelo de atún: qué es, de dónde sale y cómo cocinarlo
Qué es el tarantelo de atún, de dónde procede esta parte del pescado y cómo cocinarla correctamente.
filete de atún con pimiento morrón
atún rojo con verduras
Atún encebollado
Muchos se preguntan exactamente qué es esta pieza del tarantelo de atún. Para entenderlo bien conviene empezar por su origen: veremos la tarantelo de atún definición, de qué zona del pescado procede y algunas ideas sobre cómo cocinar tarantelo de atún para disfrutarlo al máximo.
Tarantelo de atún: definición y características
Si buscamos una tarantelo de atún definición sencilla, podemos decir que es un corte situado entre el lomo y la ventresca del atún. Esta zona tiene una característica muy interesante: combina la firmeza del lomo con parte de la grasa de la ventresca. El resultado es una pieza con una textura muy equilibrada.
No es excesivamente grasa, pero tampoco resulta seca. Es un corte que da mucho juego en la cocina, para muchas recetas.
De qué parte del atún sale el tarantelo
Cuando se habla de partes del atún tarantelo, se está describiendo una zona concreta dentro del despiece del pescado.
El tarantelo se encuentra entre:
Se trata de una franja situada en el lateral del atún que presenta una infiltración de grasa moderada. Gracias a eso su textura resulta muy jugosa cuando se cocina.
En el despiece tradicional del atún, muy conocido en almadrabas y pescaderías especializadas, cada corte tiene un nombre y un uso culinario específico. El tarantelo es uno de los más valorados.
Por qué el tarantelo es tan apreciado
La popularidad de este corte tiene mucho que ver con su equilibrio. Mientras que la ventresca es muy grasa y el lomo puede quedar seco si se cocina demasiado, el tarantelo ofrece un punto intermedio muy interesante. Tiene sabor, pero también mantiene una textura firme.
Esto permite usarlo en diferentes tipos de recetas. Es ideal en recetas como el atún fresco al estilo algarve, donde el producto es el auténtico protagonista del plato.
Cómo cocinar tarantelo de atún
Una de las preguntas más habituales es cómo cocinar tarantelo de atún sin perder su jugosidad. La clave está en optar por cocciones cortas. Igual que ocurre con otros cortes del atún, si se cocina demasiado tiempo puede perder su textura y volverse más seco.
Las opciones más habituales son bastante simples:
- Hacerlo a la plancha con un chorrito de aceite de oliva.
- Marcarlo brevemente para preparar un tataki.
- Cocinarlo unos minutos al horno.
- Este tipo de preparaciones respetan la textura natural del pescado.
- Otra posibilidad interesante es conservarlo en aceite. Si te interesa esta opción, puedes aprender cómo hacer atún en conserva, una técnica muy útil para disfrutar del pescado durante más tiempo.
Ideas de tarantelo de atún recetas
El tarantelo permite preparar platos muy distintos. De hecho, existen muchas tarantelo de atún, recetas que aprovechan su textura suave y su sabor intenso.
Algunas de las más habituales son:
- Tarantelo a la plancha con sal gruesa.
- Tarantelo marcado con sésamo.
- Tarantelo en tacos para ensaladas templadas.
También se puede utilizar en platos inspirados en otras partes del atún, como ocurre con recetas de ventresca.
Un buen ejemplo es la ventresca de bonito al microondas, una preparación que demuestra lo bien que funcionan las cocciones suaves con este tipo de pescado.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional: aproximadamente 280 calorías por ración
Tipo de cocina: mediterránea / japonesa
Tipo de comida: plato principal de pescado
Preguntas frecuentes
¿Qué parte del atún es el tarantelo?
El tarantelo es una pieza que se encuentra entre el lomo y la ventresca del atún. Tiene una cantidad de grasa intermedia, lo que le da una textura muy jugosa y un sabor equilibrado.
¿Es lo mismo tarantelo que atún rojo?
No. El tarantelo no es una especie de pescado, sino una parte concreta del atún. Puede proceder de distintas especies, aunque es especialmente valorado cuando proviene del atún rojo.
¿Cuál es la mejor forma de cocinar el tarantelo de atún?
Las cocciones rápidas suelen ser la mejor opción. Prepararlo a la plancha, marcarlo brevemente o utilizarlo en un tataki permite mantener su jugosidad y su sabor natural.