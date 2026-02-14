Fallece Antonio Blázquez Marín, fundador del Andalucía Sunshine Tour

Antonio Blázquez Marín, impulsor y artífice del actual Andalucía Sunshine Tour, ayer viernes tres días después de haber cumplido 86 años. Había nacido el 10 de febrero de 1940. Su iniciativa empresarial convirtió a la comarca de La Janda en uno de los grandes puntos de referencia de la hípica internacional durante el invierno europeo.

Su fallecimiento coincide con la celebración de la trigésimo segunda edición del circuito, la obra a la que dedicó buena parte de su vida y que hoy ocupa un lugar destacado en el calendario ecuestre mundial. Dentro del sector, Blázquez era considerado uno de los nombres propios en la consolidación del Salto de Obstáculos en España.

A principios de los años 90 puso en marcha una propuesta que entonces parecía arriesgada: crear un circuito estable de competición en los meses invernales para atraer a jinetes y equipos europeos, aprovechando las condiciones climáticas del sur de España. Con el paso de los años, aquella apuesta inicial se transformó en una cita imprescindible para profesionales y caballos que buscan iniciar la temporada en un entorno competitivo de primer nivel.

El Andalucía Sunshine Tour congrega cada año a más de 2.500 caballos y a centenares de jinetes y amazonas de distintos países. Varias de sus pruebas forman parte del calendario internacional, lo que ha reforzado su papel como plataforma de preparación para caballos jóvenes y binomios consolidados.

El crecimiento del proyecto fue paralelo al desarrollo de sus instalaciones, que evolucionaron hasta convertirse en un complejo capaz de acoger varias competiciones simultáneas, con zonas de entrenamiento y servicios especializados acordes a la exigencia de la alta competición. Bajo la dirección de Blázquez, el circuito no solo ganó en prestigio deportivo, sino también en solidez organizativa.

Aunque el Salto de Obstáculos ha sido su disciplina central, el circuito también abrió espacio al Concurso Completo, al Enganches —una de las aficiones más personales de Blázquez— y a la Doma Clásica. Entre 2000 y 2013, el Tour de Doma atrajo a figuras internacionales que encontraban en Andalucía el escenario idóneo para comenzar el año. Las instalaciones acogieron Campeonatos de España de Doma Clásica en categoría de Menores en 2008, 2010 y 2025, y de Caballos Jóvenes en 2009 y 2024, además de distintos campeonatos autonómicos. En 2025 se retomó la competición internacional de Doma Clásica, que continúa en la presente edición.

Más allá del deporte, el Andalucía Sunshine Tour ha tenido un efecto notable en la economía de la zona. Durante varias semanas al año, la llegada de equipos internacionales genera actividad hotelera, empleo y movimiento comercial en una época tradicionalmente alejada de los picos turísticos. El circuito ha terminado convirtiéndose en un elemento estructural para el desarrollo económico de la comarca.

Antonio Blázquez, leyenda de la hípica

En marzo de 2025, Blázquez recibió la Medalla de la Provincia de Cádiz, la máxima distinción concedida por la Diputación, como reconocimiento a su aportación al deporte y a la proyección del territorio.

El Comité Organizador del circuito anunció esta mañana su fallecimiento, destacando su capacidad emprendedora y la dimensión de su legado. Antes del Gran Premio de 1,55 metros de mañana domingo, está previsto un homenaje en su memoria, mientras que el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha declarado un día de luto oficial.

El ámbito ecuestre ha trasladado sus condolencias a su esposa, Teresa Abascal, y a sus hijas, Teresa y Jimena. La continuidad del proyecto queda en manos de su hija Teresa y del equipo que ha acompañado al fundador durante décadas.

Con la muerte de Antonio Blázquez Marín desaparece una figura decisiva para entender la modernización y la proyección exterior de la hípica española en los últimos treinta años.