Vejer de la Frontera brilla con una nueva edición del XXXII Andalucía Sunshine Tour

Vejer de la Frontera volverá a convertirse en uno de los grandes focos de la hípica internacional con la celebración de una nueva edición del Andalucía Sunshine Tour, que en 2026 alcanza su trigésimo segunda edición consolidado como uno de los circuitos de salto más importantes de Europa.

La cita arrancará a mediados de enero y se prolongará hasta finales de marzo, con un calendario que volverá a reunir durante más de dos meses a jinetes, caballos y equipos técnicos procedentes de numerosos países. La Dehesa Montenmedio será de nuevo el escenario de un circuito que combina deporte de máximo nivel, proyección internacional y un impacto directo en la economía y la actividad de la comarca.

Antes del inicio de la competición, el Andalucía Sunshine Tour celebrará su presentación oficial el próximo día 14, a las 12 de la mañana, en la Diputación de Cádiz, donde se darán a conocer los principales detalles de esta nueva edición.

El circuito comenzará con el Andalucía Pre Sunshine Tour y contará con concursos internacionales de distintas categorías, desde pruebas de dos, tres y cuatro estrellas hasta competiciones para caballos jóvenes y jinetes menores. El calendario culminará con un CSIO que pondrá el broche final a una edición diseñada para ofrecer continuidad, calidad deportiva y oportunidades tanto a binomios consolidados como a nuevas promesas.

Durante estas semanas, Vejer se transforma en una auténtica ciudad ecuestre, con una intensa actividad diaria dentro y fuera de las pistas. El Andalucía Sunshine Tour no solo atrae a algunos de los mejores jinetes del panorama internacional, sino que también genera un notable impacto económico y social en la zona, con la llegada de profesionales, equipos y aficionados que dinamizan la hostelería, el comercio y los servicios locales.

Desde el punto de vista deportivo, el circuito se ha convertido en una plataforma clave para la preparación de la temporada internacional. Muchos jinetes utilizan el Sunshine Tour como punto de partida para ajustar sus caballos y consolidar binomios antes de afrontar los grandes objetivos del año, mientras que los más jóvenes encuentran un entorno ideal para seguir creciendo al máximo nivel.

Con una estructura organizativa consolidada, el respaldo institucional y el apoyo de patrocinadores, el Andalucía Sunshine Tour mantiene su posición como uno de los grandes referentes del calendario ecuestre europeo y como una cita imprescindible cada invierno para el salto de obstáculos.

La edición de 2026 vuelve a confirmar a Vejer de la Frontera como un enclave estratégico para la hípica internacional y como un escenario capaz de combinar deporte, proyección exterior y desarrollo territorial en torno al caballo.