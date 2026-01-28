Dehesa Montenmedio, el legado de Antonio Blázquez y el arranque del XXXII Andalucía Sunshine Tour

El Andalucía Sunshine Tour es hoy una de las grandes referencias del calendario ecuestre internacional, pero su dimensión actual no se entiende sin la figura de Antonio Blázquez, creador e impulsor de un proyecto que ha convertido a Dehesa Montenmedio en un escenario único para el deporte ecuestre. Un proyecto avalado no solo por las 31 ediciones disputadas del Andalucía Sunshine Tour, sino por una trayectoria organizativa sin precedentes en España.

En Montenmedio se han disputado un Campeonato de Europa de Ponis, el Campeonato de Europa Juvenil y de Jóvenes Jinetes, nueve ediciones de los Campeonatos de España de Menores, las últimas ediciones del Campeonato de España Absoluto, además de seis concursos CSIO, muchos de ellos con la Copa de Naciones con mayor número de países participantes de los que se disputaron en el mundo. A todo ello se suman numerosas ediciones de los Campeonatos de Andalucía y una de las grandes citas estivales del calendario nacional, el Circuito Hípico de la Luna. Un palmarés organizativo que consolida a Montenmedio como un referente internacional.

Dos internacionales para calentar motores

Como viene siendo habitual en los últimos años, el camino hacia el Andalucía Sunshine Tour comenzó con la disputa de dos concursos internacionales previos, esta temporada de categorías CSI2* y CSI3*, que sirvieron para medir el pulso competitivo en las pistas gaditanas.

En el arranque de la temporada en Dehesa Montenmedio, las amazonas marcaron el ritmo. En la prueba más importante de la primera semana, la victoria fue para la suiza Sasha Barthe, que se impuso con Essenar High Hopes. Una semana más tarde, en el Gran Premio del segundo fin de semana, la protagonista fue la alemana Emelie Pieper, vencedora con Come to Me.

Entre los nombres propios de estas dos semanas destacó con luz propia Kendra Claricia Brinkop. La amazona alemana, segunda clasificada en el Gran Premio de la primera semana, fue la única participante capaz de alcanzar las cinco victorias, convirtiéndose en la jinete más exitosa de este arranque de temporada en Montenmedio.

A cuatro triunfos llegó el checo Jaroslav Sima, mientras que Antonio Matos Almeida, Cassandre Malherbe y Alfie Bradstock cerraron este período previo con tres victorias cada uno.

Llega el gran momento: el Andalucía Sunshine Tour

Tras estas dos primeras entregas, llega el plato fuerte de la temporada: el XXXII Andalucía Sunshine Tour, que se disputará del 3 de febrero al 22 de marzo. El circuito hípico más antiguo de España y uno de los más prestigiosos de Europa volverá a desplegarse a lo largo de siete semanas de competición ininterrumpida.

Un programa deportivo de primer nivel, diseñado para todos los niveles, con 36 pruebas puntuables para el ranking FEI, la presencia de muchos de los mejores jinetes del panorama internacional y unas instalaciones de primer nivel, convierten al Sunshine Tour en una cita imprescindible del calendario ecuestre.

Entre los momentos más esperados figuran los Grandes Premios Invitational, que se disputarán en la tercera y la séptima semana del circuito. Estas mismas semanas acogerán también las Finales de Caballos Jóvenes, uno de los grandes focos de atención para profesionales, descubridores de nuevos talentos y aficionados. La tercera semana de competición se celebrará del 17 al 22 de febrero, mientras que la séptima y última semana tendrá lugar del 17 al 22 de marzo, poniendo el broche de oro a esta edición.

Además, los aficionados a la Doma Clásica contarán con un Concurso Internacional, que se disputará igualmente del 17 al 22 de marzo, en el marco de la séptima semana del circuito.

Apoyo institucional y proyección internacional

Siete semanas de deporte de máximo nivel, fechas marcadas en rojo y un escenario inmejorable para disfrutar del mejor deporte ecuestre, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, y de la Diputación Provincial de Cádiz. Una colaboración que refuerza el compromiso institucional con la promoción del territorio, la organización de eventos de proyección internacional y el desarrollo económico, cultural y turístico de la región.