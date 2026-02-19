Ni Madrid ni Castilla-La Mancha: preguntan por la comunidad de España más antipática y las respuestas lo dejan claro

¿Cuál dirías que es la comunidad autónoma más antipática de España? Para responder a esta cuestión, lo primero a tener en cuenta es que la antipatía no es una característica medible ni objetiva de una determinada región, sino una percepción que muchas veces se debe a estereotipos. Precisamente, los estereotipo forman parte de la manera en que se entienden y etiquetan las sociedades. España es un país muy diverso tanto a nivel geográfico como lingüístico y cultural, por lo que no escapa de estos clichés que están profundamente arraigados en el imaginario colectivo.

En este contexto, el creador de contenidos Nacho Pla ha hecho una encuesta en plena calle par poner sobre la mesa la cuestión de los estereotipos regionales. La pregunta que hizo fue directa: «¿Cuál es la comunidad autónoma con la gente más antipática de España?». Los jóvenes mencionaron distintas comunidades autónomas, aunque una de ellas destacó claramente sobre el resto, y no es Madrid ni Castilla-La Mancha.

La comunidad autónoma más antipática de España

España es un país donde cada región tiene una forma muy concreta de expresarse y relacionarse en diferentes ámbitos, como la lengua o la gastronomía. Asimismo, existen clichés que han perdurado durante décadas: los andaluces son muy simpáticos y abiertos, a los canarios les gusta la fiesta… Estas etiquetas, que se transmiten de generación en generación, se entremezclan con las propias experiencias personales.

Desde el punto de vista de la sociología, los estereotipos cumplen una función muy importante, ya que nos ayudan a clasificar a otras personas en categorías. Sin embargo, también conllevan el riesgo de crear perjuicios. En el caso de España, muchas veces han servido como motivo de broma y de humor, pero en ocasiones también han alimentado rivalidades y tensiones regionales.

En este marco, el creador de contenido Nacho Pla salió a la calle para preguntar cuál es la comunidad autónoma más antipática de España. Las respuestas mostraron que la percepción sobre esta característica está muy extendida, aunque hay regiones señaladas con mayor frecuencia que otras.

Algunos jóvenes entrevistados señalaron a Andalucía, aunque no tanto por falta de simpatía, sino por una percepción de «exceso de postureo». Otros mencionaron a la Comunidad Valenciana, con comentarios que los calificaban de «algo desagradables». Bilbao también apareció en la lista, con la percepción de que sus habitantes «hablan de manera brusca», lo que algunos asocian con el clima.

Aunque la lista fue variada, hubo regiones que se repitieron más que otras:

País Vasco, mencionado un par de veces, siempre con referencia a su carácter serio y su forma directa de expresarse.

Comunidad Valenciana, que apareció en boca de algunos jóvenes con descripciones poco amables.

Murcia y Extremadura, que también fueron mencionadas, aunque con matices distintos. En el caso de Extremadura, el argumento giraba en torno a la presencia mayoritaria de gente mayor, lo que algunos interpretan como un trato más distante.

Cataluña, también incluida en la lista, asociada por algunos a un carácter más frío o reservado.

La «ganadora» inesperada fue Galicia, ya que hasta seis personas la señalaron como la comunidad autónoma más antipática de España. Varios de los jóvenes encuestado señalaron que lo gallegos parecen «apagados», esto es, menos efusivos y expresivos que otros españoles. Sin embargo, esta percepción contrasta con la imagen que muchos tienen de Galicia como tierra hospitalaria.

Entonces, ¿por qué surge esta etiqueta? La explicación puede estar en la diferencia cultural entre regiones. Mientras en el sur se valora la expresividad y la cercanía inmediata, en el noroeste se suele priorizar la prudencia y la distancia inicial, que en ocasiones se malinterpreta como frialdad o antipatía.

«Su capital, Santiago de Compostela, es el destino final de los peregrinos del famoso Camino de Santiago. Solo por esto ya merece la pena visitar esta Comunidad de la España Verde. Te encantarán sus paisajes de frondosos valles e impresionantes playas. En su litoral, bañado por el mar Cantábrico y el océano Atlántico, encontrarás zonas de espectaculares acantilados como los de A Costa da Morte o el increíble Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. En tu visita podrás elegir entre encantadores pueblos marineros y de interior y ciudades como Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Orense, Pontevedra o Vigo. Algunos de sus monumentos, como la Torre de Hércules o las Murallas de Lugo (ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) seguro que te dejan impresionado», indica Spain Info en su página web en relación a Galicia.

El resultado de esta encuesta no se debe tomar como un reflejo fiel de la realidad, sino como una muestra de cómo influyen los estereotipos en la sociedad española. Lo interesante de este tipo de dinámicas es que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y sobre la riqueza de un país tan diverso.