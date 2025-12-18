Golpe de efecto de los científicos españoles: proponen crear un refugio protegido de ballenas en el mar de Alborán

En el mar de Alborán, la franja de agua entre Andalucía y el norte de África, confluyen corrientes, nutrientes y rutas migratorias que sostienen una diversidad de cetáceos poco común en el Mediterráneo. Ahora, un grupo de científicos españoles quiere ir un paso más allá para protegerla.

Aquí exploraremos la propuesta liderada por el Instituto Español de Oceanografía y la asociación CIRCE para crear un santuario internacional de cetáceos en el mar de Alborán. Se trata de un plan respaldado por datos científicos que sostiene que conservar ballenas y delfines exige pensar el mar por fuera de las fronteras.

Una propuesta para proteger a las ballenas en el corazón del Mediterráneo

La iniciativa nace del trabajo conjunto del IEO-CSIC y CIRCE, con apoyo de investigadores de la Universidad de Duke. El objetivo es crear el llamado Santuario Puerta del Mediterráneo, un espacio marino protegido que abarque toda la cuenca del mar de Alborán y el entorno del estrecho de Gibraltar. No se trata de una reserva aislada, sino de una red conectada que refuerce las áreas marinas protegidas ya existentes.

La base científica es sólida. El estudio, publicado en Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, analiza la distribución de más de una decena de especies de cetáceos y las cruza con amenazas humanas como el tráfico marítimo, la pesca intensiva y la contaminación acústica. El resultado identifica zonas clave para la alimentación, la reproducción y el paso migratorio de especies como el delfín común, el calderón gris, el cachalote o el rorcual común.

El valor del mar de Alborán está en su complejidad. Cañones submarinos, montes sumergidos y corrientes constantes crean un ecosistema muy productivo. Eso explica que convivan poblaciones residentes con otras migratorias que cruzan entre el Atlántico y el Mediterráneo. Proteger este espacio implica garantizar la conectividad entre hábitats, algo que hoy está fragmentado por límites administrativos.

La propuesta se enmarca dentro de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo del Convenio de Barcelona y coincide con el Hábitat Crítico de Cetáceos reconocido por ACCOBAMS. También integra las Áreas Importantes para Mamíferos Marinos identificadas por la UICN, lo que refuerza su encaje internacional.

Qué cambiaría un santuario de cetáceos en el mar de Alborán

Un santuario permitiría coordinar políticas entre España, Marruecos, Argelia y Gibraltar, algo clave en una zona con uno de los tráficos marítimos más intensos del planeta. Reducir colisiones con grandes buques, controlar el ruido submarino y mejorar la gestión pesquera tendría efectos directos sobre la salud del ecosistema.

También ayudaría a cerrar una brecha científica importante. Mientras la costa norte está relativamente bien estudiada, el margen sur del mar de Alborán sigue siendo una incógnita. Un marco común facilitaría campañas de investigación, intercambio de datos y una gestión más equilibrada del espacio marino.

A nivel local, la protección puede convivir con actividades económicas si se gestiona bien. El avistamiento responsable de cetáceos, la pesca sostenible y el turismo científico son ejemplos de usos compatibles que ya funcionan en otras partes del Mediterráneo y del Atlántico.

El mar de Alborán es pequeño en el mapa, pero enorme en valor ecológico. Convertirlo en un refugio internacional sería una señal clara de que la conservación marina necesita cooperación, ciencia y visión a largo plazo.