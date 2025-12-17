La trágica situación de Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ en la serie ‘Aída’: «No tengo ni para comer»
"Quiero trabajar para poder salir adelante", aseguró el actor
No es ningún secreto que Aída fue una serie que marcó a toda una generación. De esa ficción salieron un gran número de actores que, en la actualidad, son de los más consagrados. A pesar de haber vivido una época absolutamente espectacular tanto a nivel personal como a nivel profesional, parece que, en la actualidad, todo ha cambiado para uno de sus actores. Nos referimos a Adrián Gordillo, que interpretó a El Mecos, el gran amigo de Jonathan, el hijo de Aída. En una entrevista concedida a El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, el intérprete ha querido sincerarse sobre cómo es su vida en la actualidad, en la que confiesa estar sin ingresos y completamente arruinado. Con la voz rota y visiblemente afectado, Gordillo no pudo evitar hacer la siguiente confesión: «No estoy abajo, estoy en el infierno (…) Lo estoy pasando fatal, no tengo ni para comer», reconoció.
Debemos tener en cuenta que Adrián Gordillo saltó a la fama a muy temprana edad. Tanto es así que, con tan sólo 13 años, ganó un Premio Goya por el cortometraje Sueños. Con posterioridad, le llegó una oportunidad única que marcó un antes y un después en numerosos aspectos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a su papel en Aída, donde dio vida a El Mecos durante nada más y nada menos que 10 temporadas. «El éxito llegó muy pronto. Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo», comenzó explicando ante las cámaras de El tiempo justo. Aun así, en un momento dado, el teléfono dejó de sonar. Álex Álvarez, el periodista que realizó la entrevista, aseguró que el gran punto de inflexión del actor llegó con la muerte de su madre, que se produjo en 2020. Pero no todo queda ahí, puesto que, tres años después, murió su padre y, unos días más tarde, su abuela materna.
«Cuando le entrevisté, ayer mismo, estaba completamente roto. Me dijo literalmente que tenía tres euros en el bolsillo para pasar el mes», explicó el reportero. En la actualidad, Adrián Gordillo vive junto a su hermano en una habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados, en una vivienda en la que conviven con cinco personas.
Durante la entrevista, el actor de Aída no dudó en mostrar su nevera, que estaba prácticamente vacía. Esto es consecuencia de que, en la actualidad, no tiene ningún tipo de ingreso fijo. Pero no todo queda ahí, puesto que tiene un hijo de cuatro años al que debe pagar una pensión, y no cuenta con ningún tipo de ayuda económica estable ni mucho menos respaldo profesional.
«He pasado de tener seis películas, series y proyectos a que no me llamen ni para una prueba», reconoció Adrián Gordillo, y añadió: «Ni un WhatsApp, nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado». A pesar de haber formado parte del elenco de la película Aída y vuelta, ha reconocido que solamente rodó seis jornadas y cobró, aproximadamente, 1.000 euros por sesión. Eso sí, esa cantidad ya se ha agotado.
Con este llamamiento, el actor insiste en que lo único que quiere es que se le brinde una oportunidad laboral: «Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual. Yo quiero trabajar para poder salir adelante». El periodista que hizo esta entrevista reconoció que había sido “el testimonio más duro” que le había tocado hacer: «Me pidió si podía invitarle a cenar porque no tenía para comer», relató.