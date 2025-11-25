Marta López confiesa en ‘El tiempo justo’ haber sido víctima de una estafa: «Se ha llevado mi dinero»
La colaboradora ha querido explicar lo que le ha sucedido
El pasado lunes 24 de noviembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de El tiempo justo. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo Marta López ha dado el importantísimo paso de sincerarse respecto a un suceso que ha experimentado y que le ha trastocado por completo. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al hecho de haber sido víctima de una supuesta estafa en lo que se refiere a unas obras menores que habría realizado en la vivienda que quiere vender. «Ha llegado un señor a mi casa, se ha llevado el dinero y no aparece», comenzó diciendo. Al parecer, la colaboradora de El tiempo justo decidió contratar a un constructo para sustituir el espejo de una de las habitaciones por otro que tuviese unas dimensiones mayores.
Fue entonces cuando el supuesto profesional le solicitó un adelanto económico, de unos 5.000 euros, con el objetivo de utilizarlo para la compra de materiales. Lejos de cumplir con su palabra, el hombre desapareció sin dejar rastro, dejando a Marta López completamente sorprendida, descolocada y sin palabras, como no podía ser de otra forma. Como consecuencia de esta situación que está experimentando, la colaboradora de televisión está sufriendo un desgaste emocional, pero también económico. Y todo por este inesperado contratiempo vinculado a cuestiones meramente inmobiliarias. «Ahora tengo que ir al juzgado, gastar el dinero… No me hace ninguna gracia», aseguró Marta López bajo la atenta mirada de sus compañeros del programa El tiempo justo.
Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana no ha dudado en explicar que no solamente se siente agotada por la situación, sino también profundamente desconcertada. Es más, lamenta muchísimo haber depositado su confianza en un supuesto profesional a quien tuvo la oportunidad de conocer a través de alguien cercano.
«Era una persona de la confianza de un amigo mío», comenzó explicando Marta López en el programa de Telecinco en el que habitualmente colabora. Y añadió: «No sé por qué me pasa todo a mí». Por si fuera poco, dio a conocer que, gracias a la intervención de su abogada, consiguieron localizar al presunto responsable.
Eso sí, tal y como la colaboradora de televisión ha confirmado, el hombre no estaría dispuesto a recibir esos 5.000 euros que recibió. El argumento que utiliza es que ya no dispone de esa cantidad. Por lo tanto, es más que evidente que Marta López tendrá que hacer frente a una ardua batalla judicial para que se haga justicia a la mayor brevedad posible. ¡Es más que evidente que hay que tener mucho cuidado para evitar que sucedan este tipo de cosas!