El pasado 10 de noviembre, Andy Morales estrenó Marioneta, su primer single en solitario tras haber puesto punto y final a su etapa en Andy y Lucas. Como consecuencia de este lanzamiento, el gaditano acudió al plató de El Hormiguero para sincerarse con Pablo Motos respecto a esta nueva etapa de su vida a nivel profesional, pero también muchas cuestiones que tienen relación con su ex compañero Lucas. Así pues, en su gira promocional, Andy no ha dudado en pasarse por el programa El tiempo justo de Telecinco para presentar su primer sencillo en solitario tanto a Joaquín Prat como al resto del equipo. A su vez, el artista también ha querido explicar cómo fueron esos últimos meses en Andy y Lucas. «En Madrid me sentí liberado. Se acabaron los problemas, ya nadie me va a molestar a mí ni yo voy a molestar a nadie», comentó Andy Morales a Joaquín Prat.

El invitado de El tiempo justo se refería al último concierto del dúo que se celebró el 10 de octubre en el madrileño Palacio de Vistalegre. Fue entonces cuando Joaquín Prat quiso saber si tiene alguna reserva respecto a cómo ha llevado su carrera. No queriendo meterse en temas económicos para evitar problemas con su ex compañero, Andy quiso responder con contundencia: «No me arrepiento porque no he tenido oportunidad de dirigirlas, porque Lucas le pidió que confiara en él. Nunca me he metido en lo que él hacía porque era tener un problema con él», reconoció. Así pues, desveló que, durante estos meses, ha estado inmerso en su proyecto en solitario. Es por eso que se ha dado cuenta de muchos detalles sobre cómo funcionan realmente las cosas en la industria musical, de lo que cuesta gestionar una carrera, pero también del dinero que se gana.

«Eran sospechas que yo tenía y no me sorprende», aseguro el gaditano durante su paso por El tiempo justo. Eso sí, dejó claro que no quería señalar a nadie puesto que no tenía pruebas, pero todo era cuestión de tiempo. Es más, aseguró que no tenía deudas con Lucas y que quería evitar, a toda costa, cualquier tipo de enfrentamiento: «Si me sigo metiendo en problemas, me voy a despistar de lo que yo quiero hacer, que es cantar en solitario».

Respecto a la pelea que marcó un antes y un después en su vínculo con Lucas, de la que Andy ya habló en El Hormiguero, el gaditano fue más allá tras la pregunta de Joaquín Prat: «Nos enfrentamos y hubo forcejeo, pero ningún momento hubo contacto físico, se metieron a separarnos». Acabó en el hospital, pero no por una agresión directa de Lucas. En ese momento, su vínculo se rompió definitivamente a pesar de que su compañero llegó a pedirle perdón: «Yo con él, desde entonces, no vuelvo a hablar».

Debemos recordar que, hace unas cuantas semanas, salieron a la luz unas declaraciones de Lucas en Me quedo conmigo, un programa de Mediaset Infinity, en el que aseguraba que Andy «no valía» para llevar una carrera en solitario. A pesar de que se enfadó, el gaditano quiso hacer «como si no hubiera visto nada»: «Yo ya lo tenía todo hecho. El single estaba compuesto y grabado desde junio o julio».

Respecto a Marioneta, durante su paso por El tiempo justo, Andy reconoció que «Hace dos o tres semanas pensé no sacarlo porque pensé que se iba a formar ‘la de Dios’». Todo ello mientras hizo hincapié en que se trataba de una canción de desamor: «Va de la mano con muchas cosas que me han podido pasar con Lucas, pero no va por ahí».

Lejos de que todo quede ahí, Andy Morales ha aprovechado su paso por el programa presentado por Joaquín Prat para defender su derecho a cantar los temas de Andy y Lucas, a pesar de que Lucas le ha dejado claro que continúa teniendo la autoría de esas canciones. «Lo voy a hacer. Yo pagando el 10% las puedo cantar, es mi derecho», anunció. Por lo tanto, en la gira que ya ha anunciado, el gaditano podría llegar a cantar algunos de los clásicos del dúo al que perteneció durante décadas.