Lucas, de Andy y Lucas, se sincera como nunca sobre su nariz: «Tengo la cicatriz y me sangra»

El dúo Andy y Lucas fue noticia en noviembre de 2023, cuando confirmaron en El Hormiguero que harían una serie de conciertos a modo de gira de despedida. ¿El motivo? Iban a poner punto y final a su etapa profesional como consecuencia de los problemas de salud de Lucas González, uno de sus integrantes. Poco a poco, fueron confirmando cada vez más conciertos, descolocando por completo a todos. Aun así, el próximo 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, se celebrará el último concierto de la historia de Andy y Lucas. No será un día fácil para ambos, ya que finalizarán una de las etapas más sorprendentes a nivel personal y profesional. No podemos dejar de mencionar que, desde hace casi un año, Lucas desató una gran oleada de comentarios como consecuencia del cambio físico que había experimentado. Concretamente, nos referimos a su nariz. Él, en un primer instante, negó haber pasado por quirófano.

Al no ser claro y explicar qué le había ocurrido exactamente, el integrante de Andy y Lucas generó muchísimas especulaciones. Así pues, tan sólo unos meses después, se vio obligado a admitir, por primera vez, que se había sometido a una intervención estética, pero que el resultado no había sido el esperado. Entre otras cuestiones, porque no siguió al pie de la letra las indicaciones y consejos que le habían dado los médicos. Un año después del estallido de esta polémica, Lucas González no ha dudado en participar en Me quedo conmigo, un espacio de Mediaset Infinity en el que ha tenido la oportunidad de sincerarse con la psicóloga Alicia González. De esta forma, el cantante confesó detalles del procedimiento, cómo fueron los meses posteriores y en qué situación se encuentra actualmente. «Para contar la historia bien. Todo comenzó con mi problema de corazón. En los conciertos me daban ciertos mareos y yo no sabía de dónde venían», explicó.

«Empecé a tomarme la tensión, fui al cardiólogo y ahí me vieron que tenía una arteria que no estaba bombeando la sangre como debía, pero que con pastillas se podía solventar. Sin embargo, lo que no querían era que fuera más con el nivel de estrés», aseguró. A eso, se le juntó una «desviación de tabique con la que me costaba respirar por la cardiopatía». De ahí que decidiera operarse.

«Lo que pasa que no fui buen enfermo, porque esto tiene su cuidado, tiene su antibiótico, tiene su antiinflamatorio… Y yo no hacía ni caso. Se me reventó una vena, no cicatrizó, no me echaba las pomadas y no cuajó como debía. Todo tiene su explicación», reconoció el integrante del dúo Andy y Lucas.

Pero, ¿por qué en un principio negó haberse sometido a un retoque estético? Lucas González lo ha confesado en Me quedo conmigo: «Pensaba que iba a ser como los memes, que en las redes sociales al principio te hunden y a los tres días van a por otro, pero no (…) Era un tema tan estúpido y tan canalla que decía: ‘¿Cómo va a ser posible esto?’ Y me dolía, me dolía mucho».

Y fue más allá: «Luego me decían cosas delante de mis hijos. Lo que me molestaba era que se acercaran y dijeran sin ninguna educación: ‘Quillo, a ver, ¿qué te ha hecho en la nariz?’. Vamos a ver, un poquito de sentido común». Porque si hay algo que le ha molestado es la cantidad de «barbaridades que se han dicho».

«Creo que también dice mucho de mí que yo podía haber suspendido la gira por operarme, y por no dejar tirado a mi público y no meter en problemas a promotores y demás, decidí no hacerlo», expresó. Aun así, los problemas con su nariz continúan. Es más, durante su paso por Me quedo conmigo, tuvo que detener la grabación en más de una ocasión: «Tengo la cicatriz y me sangra. Se sufre con esto».