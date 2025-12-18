Cristina Pedroche da una pista clave sobre su vestido para estas Campanadas: «Es mi mascletá»
Podrían ser sus últimas Campanadas
El pasado miércoles 17 de diciembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cristina Pedroche ha dado por comenzada la cuenta atrás para una de las noches más esperadas del año: las Campanadas. De esta forma, como suele ser habitual, la presentadora ha querido dar a conocer alguna que otra pista sobre el vestido que lucirá en sus campanadas número 12. Entre otras cuestiones, por sus declaraciones, deja caer que podríamos estar no solamente ante uno de los estilismos más extremos, sino también más personales de su trayectoria en las Campanadas. Por si fuera poco, durante su paso por el programa, Cristina Pedroche aseguró que el vestido se ha convertido en una decisión vital y creativa y que, este año, estuvo a punto de no asumir: «No estaba preparada para esto», reconoció, emocionada.
Todo ello mientras recordó cómo fue testigo del proceso de creación de este diseño, que no ha tenido reparos de calificarlo como «muy loco». Durante su entrevista en el programa de Pablo Motos, la vallecana reconoció que la idea del vestido estuvo clara desde principios de año, al menos para Josie: «Él lo tenía muy claro desde febrero». Ella, por su parte, reconoció que no se sentía preparada, ni mental ni físicamente, para hacer frente a un reto de semejantes características: «Yo lloraba porque no lo quería hacer», admitió. Aun así, no tardó en mostrarse verdaderamente tajante respecto al diseño escogido: «Este año voy a romper con todo», reconoció. Además, tiene cada vez más claro que la reacción del público será, cuanto menos, intensa: «La gente va a decir cuando lo vea que estoy loca», reconoció, entre risas. Por lo tanto, todo apunta a que el vestido de Cristina Pedroche para estas Campanadas no dejará indiferente a nadie.
En cuanto a las pistas, hay una que fue clave: «El vestido no aguanta un año en el armario», por lo que podría tratarse de un diseño efímero o delicado. Por si fuera poco, desveló en El Hormiguero que volverá a jugar con su cuerpo, pero llevada a un nuevo y sorprendente nivel: «Es mi mascletá. Va a ser el colofón final. Es precioso».
Un comentario por el que volvieron a saltar las alarmas: podrían ser la última vez que la vallecana presente las Campanadas: «Cierro un ciclo con estas campanadas número 12, porque pueden ser las últimas», confesó. Por lo tanto, tenía que llevar un vestido rompedor, en todos los sentidos. Un diseño con el que pudiese poner punto y final a una de las etapas profesionales más espectaculares de su vida.
Lo que es un hecho es que tanto Cristina Pedroche como todo su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional durante todo un año para conseguir sorprender a los espectadores pero, sobre todo, superarse tras el diseño lucido en las Campanadas anteriores. Precisamente por esto, la expectación siempre es máxima, puesto que siempre consigue su cometido de ir mucho más allá. ¡Jamás deja indiferente a nadie, y eso nos fascina!
Temas:
- Campanadas
- Cristina Pedroche