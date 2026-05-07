Leonor y Sofía se ponen la corona mediática en la visita de León XIV a España

La visita del Papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026 marcará un momento histórico tanto para la Iglesia católica como para la monarquía española. Será la primera vez en quince años que un pontífice pisa suelo español, después de que el papa Francisco no pudiera realizar este viaje durante su pontificado. En este contexto de gran expectación internacional, la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía adquiere una relevancia especial, ya que ambas ejercerán por primera vez un papel institucional destacado junto a los Reyes Felipe VI y Letizia.

La heredera al trono y su hermana participarán en algunos de los actos más importantes de la agenda papal. El 6 de junio estarán presentes en el Palacio Real durante la recepción oficial al Santo Padre, un encuentro en el que también participarán representantes de las instituciones del Estado, miembros del cuerpo diplomático y diversas autoridades. Además, el 7 de junio asistirán junto a sus padres a la multitudinaria misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles de Madrid, uno de los eventos más simbólicos de toda la visita.

Aunque Leonor y Sofía ya coincidieron con Benedicto XVI durante su última visita a España en 2011, entonces eran apenas unas niñas. Ahora la situación es completamente diferente. La princesa de Asturias ya es oficialmente la heredera de la Corona y la infanta Sofía ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión. Ambas afrontarán estos actos como representantes directas de la institución monárquica y como figuras cada vez más visibles dentro de la vida pública española.

La participación de las jóvenes refleja además la evolución de la imagen de la Corona. En los últimos años, la Casa Real ha buscado proyectar una institución moderna, cercana y preparada para el futuro. La presencia de Leonor y Sofía en un acontecimiento de semejante dimensión internacional simboliza precisamente ese relevo generacional y el compromiso de ambas con sus futuras responsabilidades institucionales.

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La visita del Papa también servirá para consolidar la proyección internacional de la princesa Leonor. Aunque actualmente continúa centrada en su formación militar y académica, cada aparición pública suya tiene una enorme repercusión mediática. Recientemente se anunció que cursará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una etapa que compatibilizará con sus obligaciones como heredera. La participación en actos junto al Pontífice supone, por tanto, un nuevo paso en su preparación como futura reina de España.

En este sentido, Leonor y Sofía siguen el ejemplo de otros jóvenes herederos europeos que ya han comenzado a asumir responsabilidades institucionales desde edades tempranas. Un caso reciente es el de los príncipes Jacques y Gabriella de Mónaco, hijos de Alberto II y Charlene, quienes tuvieron un papel protagonista durante la visita de León XIV al Principado. A pesar de tener solo doce años, ambos participan habitualmente en actos oficiales y representan a la familia Grimaldi en eventos de gran importancia. También en Luxemburgo, el príncipe Charles, heredero al trono tras la abdicación de su abuelo Enrique, ha comenzado a aparecer públicamente junto a sus padres en encuentros institucionales de relevancia, incluido un encuentro reciente con el Papa en el Vaticano.

La agenda del Papa León XIV en España

La agenda del Papa León XIV en España será intensa y estará repartida entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Tras su llegada a Barajas el 6 de junio, el Pontífice participará en numerosos actos religiosos, culturales y sociales. Entre los más destacados figuran la misa en Cibeles, un encuentro con jóvenes, reuniones institucionales con el Gobierno y una gran eucaristía en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Los Reyes Felipe VI y Letizia tendrán un papel fundamental durante toda la visita, actuando como anfitriones principales del Santo Padre. Ambos ya mantienen una relación cercana con León XIV, con quien han coincidido en varias ocasiones en el Vaticano desde el inicio de su pontificado. La reina Letizia, incluso, protagonizó titulares internacionales al hacer uso del conocido «privilegio de blanco» durante una audiencia privada con el Papa. Por su parte, la Reina Sofía también tendrá protagonismo durante estos días. La emérita acudirá al homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña y será además la encargada de despedir oficialmente al Pontífice en Tenerife el 12 de junio, poniendo fin a una visita histórica para España.