Todos los profesores que dan clase en el Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III: quién va a dar clase a Leonor

¿Quiénes son los profesores de la Princesa Leonor? La Casa Real de España ha dado a conocer el futuro académico de la Princesa Leonor, que cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir de 2026. La decisión, anunciada tras superar el proceso de admisión para estudiantes procedentes del extranjero, refuerza la apuesta de la heredera por una formación universitaria en una institución pública y de perfil internacional, en línea con la tradición académica de la Corona.

A continuación, se destacan los profesores que dan clase en el Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III. ¿Quién va a dar clase a la Princesa Leonor?

Los docentes de la Princesa Leonor

Pablo Simón (politólogo).

(politólogo). Ángel Garrido (ex presidente de la Comunidad de Madrid).

(ex presidente de la Comunidad de Madrid). Jorge Lago (fundador de Podemos).

(fundador de Podemos). Ignacio Sánchez-Cuenca (analista y articulista).

(analista y articulista). Pablo Gómez Perpinyà (ex diputado de Más Madrid).

Ficha académica

Inicio: tercer cuatrimestre de 2026.

Duración: 4 años ( 240 créditos ).

). Campus: Getafe .

. Acceso: Leonor ha superado el proceso de admisión para estudiantes con estudios en el extranjero.

El programa incluye formación multidisciplinar en:

Ciencia Política .

. Derecho .

. Economía .

. Sociología .

. Historia .

. Relaciones Internacionales.

Con una duración de cuatro años y un total de 240 créditos, el programa se imparte en el campus de Getafe y ofrece una formación multidisciplinar que abarca áreas como la Ciencia Política, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales. Esta elección académica refuerza el interés de la princesa por adquirir una base sólida en el análisis institucional y político, especialmente relevante de cara a sus futuras responsabilidades como jefa del Estado.

¿Dejará la princesa su agenda oficial?

La princesa compatibilizará sus estudios con su agenda oficial. Esta decisión sigue la línea de la monarquía española: su padre, Felipe VI, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

La Universidad Carlos III de Madrid, fundada en 1989 por Gregorio Peces-Barba, se ha consolidado como una de las instituciones de referencia en España, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Su claustro reúne a reconocidos académicos y profesionales, lo que permitirá a la princesa formarse en un entorno exigente, diverso y estrechamente vinculado al análisis de la realidad política contemporánea.