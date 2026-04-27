La Princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha sido admitida en el grado de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde iniciará su etapa universitaria a partir del próximo mes de septiembre. Así lo ha comunicado la Casa de Su Majestad el Rey, que ha subrayado que la decisión fue adoptada de forma consensuada entre la heredera y los Reyes tras valorar distintas opciones, incluidos dobles grados.

La decisión ha sido también comunicada formalmente por el Rey Felipe VI al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cumplimiento del protocolo que rige las relaciones entre la Corona y el Ejecutivo en asuntos de relevancia institucional.

«La Princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares», han afirmado.

La solicitud de la Princesa fue tramitada a través del procedimiento de admisión temprana de la UC3M, una vía diseñada específicamente para estudiantes que han cursado sus estudios fuera de España, como es el caso de Leonor, que completó el Bachillerato Internacional hace tres años en el UWC Atlantic College de Gales. Este cauce, que limita el acceso al 8% del total de plazas de nuevo ingreso, en torno a 300 alumnos por curso, está orientado, entre otros perfiles, a hijos de diplomáticos y a estudiantes con trayectorias académicas de carácter internacional.

La Princesa recibió la respuesta favorable a través de correo electrónico tras una reunión de la comisión evaluadora de la universidad. El rectorado había recibido formalmente la candidatura semanas antes y la valoró conforme a los criterios ordinarios: expediente académico, adecuación de las materias cursadas y perfil del estudiante. Entre los méritos computados figuran las calificaciones del Bachillerato Internacional y determinadas asignaturas cursadas a lo largo de los tres años de formación militar.

El plan de estudios de Ciencias Políticas en la UC3M incluye disciplinas como Derecho Constitucional o Economía Política, que la Casa del Rey considera complementarias para la formación de quien está llamada a desempeñar la Jefatura del Estado. Desde Zarzuela se apuesta por un itinerario plenamente homologado e integrado en el sistema universitario español, con la voluntad de que el paso de Leonor por la universidad sea lo más parecido posible al de cualquier otro estudiante.