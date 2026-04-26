Sánchez, con su mujer y hermano procesados, se burla de la prioridad nacional: «Tenemos prioridades familiares»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha burlado de la prioridad nacional con su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, procesados en sendas causas judiciales. «Tenemos prioridades familiares», ha expresado así este domingo en un acto de precampaña en Córdoba de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y ex ministra de Hacienda.

«Estos últimos días se está hablando mucho de prioridad nacional. Todos tenemos prioridades en nuestra vida, nuestra familia, para nosotros, nuestros seres queridos, las naciones también las tienen», ha asegurado el presidente del Gobierno.

De ese modo, el líder socialista ha criticado el concepto «prioridad nacional», que han suscrito PP y Vox en Extremadura. Ese pacto implica dar preponderancia a las personas de nacionalidad española a la hora de entregar ayudas públicas. Es decir que para que una persona acceda a una ayuda pública se exija un mínimo de 10 años de empadronamiento para demostrar arraigo, según aclaró en OKDIARIO el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero.

Sánchez ha criticado al partido de Alberto Núñez Feijóo y al de Santiago Abascal por hacer «lecciones de constitucionalismo» mientras que, en su opinión, firman «dando una patada a la Constitución Española y vulnerando el principio de no discriminación». «Consejos vendo que para mí no tengo», se ha burlado el presidente del Gobierno.

«Otras prioridades nacionales»

«Tenemos otras prioridades nacionales», ha manifestado Sánchez. El dirigente socialista se ha vangloriado de que en 2018 aprobaron «una reforma laboral que redujo la temporalidad». «Aumentamos el salario mínimo más de un 60% para hacer que representara el 60% del salario medio», ha destacado, para volver a asegurar que España ha llegado a «22 millones de afiliados a la Seguridad Social, el techo histórico que hemos tenido a lo largo de los años».

Además, el presidente ha vuelto a sacar a relucir su No a la guerra para seguir menospreciando el pacto entre Vox y PP. «Nosotros vamos a hablar de prioridades y que la prioridad en España es la paz y no la guerra», ha indicado el secretario general del PSOE. «La prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando», ha espetado en alusión a la oposición.

Además, ha aprovechado su mitin en Córdoba para atacar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero también a la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Se puede privatizar ese estado del bienestar insultando como hace Ayuso en Madrid o a la chita callando como hace Moreno Bonilla en Andalucía. Sí, son distintos tonos, pero es la misma melodía», ha apostillado Sánchez.