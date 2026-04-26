El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rabiado por los acuerdos del PP y Vox para formar parte del Ejecutivo en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón. A ojos del líder socialista, estos son «pactos de señoros entre Abascal y Feijóo». Sánchez se ha expresado así este domingo en un acto de precampaña de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y ex ministra de Hacienda, en Córdoba.

«Frente a estos pactos de señoros, entre Abascal y Feijóo, nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres, estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», ha apostillado el secretario general del PSOE.

El dirigente socialista ha criticado el concepto «prioridad nacional», pactado entre PP y Vox en Extremadura, para dar preponderancia en las ayudas a las personas de nacionalidad española. Es decir, según Vox, que para que una persona acceda a una ayuda pública se exija un mínimo de 10 años de empadronamiento para demostrar arraigo.

«Estos últimos días se está hablando mucho de prioridad nacional. Todos tenemos prioridades en nuestra vida, nuestra familia, para nosotros, nuestros seres queridos, las naciones también las tienen», ha espetado el presidente del Gobierno.

«Esas prioridades construyeron la España que fuimos, la que somos y las que aspiramos a ser», ha continuado Sánchez. Además, ha afeado la gestión del Gobierno del PP de Mariano Rajoy: «En 2018 teníamos una España fracasada en lo social, territorial, estancada en lo económico, desconfiada de las instituciones».

Sobre esa etapa, ha asegurado que «Era una España que no decía nada, que no contaba en el escenario internacional» y de la que ha destacado lo que Sánchez ha calificado como «contrareforma laboral para quitar derechos a los trabajadores».

«Tenemos otras prioridades nacionales», ha manifestado Sánchez. El dirigente socialista se ha vangloriado de que en 2018 aprobaron «una reforma laboral que redujo la temporalidad». «Aumentamos el salario mínimo más de un 60% para hacer que representara el 60% del salario medio», ha destacado, para volver a asegurar que España ha llegado a «22 millones de afiliados a la Seguridad Social, el techo histórico que hemos tenido a lo largo de los años».

«Patada a la Constitución Española»

En esa misma línea, ha atacado al partido de Alberto Núñez Feijóo y al de Santiago Abascal por lo que él tilda como «lecciones de constitucionalismo»: «Y lo primero que hacen es acordar dando una patada a la Constitución Española y vulnerando el principio de no discriminación». «Consejos vendo que para mí no tengo», se ha burlado el presidente del Gobierno.

Además, Sánchez ha vuelto a sacar a relucir su No a la guerra. «Nosotros vamos a hablar de prioridades y que la prioridad en España es la paz y no la guerra», ha indicado el secretario general del PSOE. «La prioridad en España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando», ha espetado en alusión a la oposición.

Además, ha aprovechado su mitin en Córdoba para atacar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pero también a la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Se puede privatizar ese estado del bienestar insultando como hace Ayuso en Madrid o a la chita callando como hace Moreno Bonilla en Andalucía. Sí, son distintos tonos, pero es la misma melodía», ha apostillado Sánchez.