Sánchez se salta el Congreso extremeño del PSOE: manda a Zapatero y un vídeo atacando el pacto PP-Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha asistido este sábado al 16º Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura, celebrado en Mérida, donde se ha proclamado a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general tras ganar las primarias. En su lugar, Sánchez ha enviado un vídeo en el que reafirma que el PSOE extremeño está «de vuelta» para «ofrecer esperanza» a los ciudadanos frente al «momento crítico» que vive la región por el «pacto de la vergüenza» entre el PP y Vox.

En su mensaje grabado, Pedro Sánchez ha destacado que el PSOE extremeño vuelve «unido, consciente de su fuerza y de su responsabilidad» en un momento en el que «Extremadura nos necesita». El presidente ha criticado con dureza el acuerdo entre el PP y Vox, al que ha calificado de «salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad», además de un «ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura».

Sánchez ha recordado la historia de emigración extremeña y ha denunciado que sea precisamente en esta tierra donde PP y Vox «ensayen esa indecencia» que, a su juicio, viola el principio constitucional de no discriminación, haciendo que los derechos de ciudadanía dependan «del apellido o del color de la piel».

Ha advertido de que este acuerdo «no será la única» involución y ha llamado «a pararlos» no con lamentos, sino «con propuestas, con ideas, con ilusión, con energía y con moral de victoria». Frente a quienes quieren «retroceder décadas en igualdad», ha defendido la necesidad de más feminismo, y frente a los recortes en sanidad pública, ha apostado por «más sanidad y más sanidad de calidad».

La intervención de Zapatero en el mitin

En el congreso, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido la figura más destacada, -al no acudir el presidente cada vez más ausente, Pedro Sánchez-, que ha arropado a Sánchez Cotrina, junto al ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros dirigentes nacionales y autonómicos.

Lo más destacado de la intervención de Zapatero ha sido su dura condena al pacto entre PP y Vox, al que ha calificado directamente como «una vergüenza internacional».

Ha arremetido contra el acuerdo por considerarlo un retroceso en derechos y un laboratorio para políticas restrictivas, especialmente en materia migratoria, en línea con las críticas expresadas también por Ibarra, quien ha manifestado vergüenza porque Extremadura se haya convertido en «un laboratorio para echar a migrantes”.

El ex presidente ha respaldado la nueva etapa del PSOE extremeño y ha llamado a la movilización socialista frente a lo que considera una «involución impulsada por la derecha y la ultraderecha».