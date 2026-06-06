AEMET prevé cielos despejados y alguna lluvia ocasional en Andalucía hoy

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 6 de junio de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas y algunas brumas matinales en la vertiente mediterránea. En las sierras surorientales, no se descartan chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas. Las temperaturas ascenderán en el tercio occidental, mientras que en el resto se mantendrán estables, al igual que los vientos, que serán flojos y variables.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de junio

Calor intenso con posibilidad de chubascos en Sevilla

El sol se asoma tímidamente en el horizonte a las 07:03, iluminando un cielo que, por ahora, se muestra despejado. Las temperaturas matinales alcanzan los 19 grados, creando un ambiente agradable que invita a disfrutar de un paseo por las calles de Sevilla. Sin embargo, la humedad comienza a elevarse, haciendo que la atmósfera se sienta algo pesada. El viento sopla suavemente desde el sureste, aunque podría intensificarse con ráfagas que superan los 50 km/h en algunas horas.

Ya por la tarde, el termómetro podría alcanzar los 34 grados, convirtiendo el calor en protagonista de la jornada. Aunque no se prevén lluvias significativas, hay un ligero riesgo de chubascos, especialmente al caer la noche. Con la puesta del sol a las 21:41, la luz del día invita a relajarse, pero el calor y la humedad deben ser protagonistas en nuestros planes. Este encantador juego de temperaturas y sensaciones se funde en una jornada que seguro nos dejará gratos recuerdos.

Córdoba: nubes y viento fuerte todo el día

Las nubes comienzan a cubrir el cielo cordobés, anunciando un día marcado por la inestabilidad que alterará el ritmo habitual de sus habitantes. Esta mañana, con una humedad notable y temperaturas que rondan los 16 grados, el viento fuerte promete sorprender a quienes se aventuren fuera.

A medida que avanza la jornada, se espera un descenso térmico que llevará el termómetro hasta los 34 grados por la tarde, contrastando con la frescura matutina. Las ráfagas del viento pueden alcanzar hasta 70 km/h y aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar paraguas al salir. Un día para estar preparados ante cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo esta jornada se presenta estable, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 31 grados. Aunque el viento soplará de forma moderada, con algunas rachas, no habrá preocupación por lluvias, lo que asegura una tarde tranquila.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de la ciudad, ya sea en parques o en las calles, donde el ambiente permitirá realizar actividades al aire libre con comodidad. Aprovechar la jornada para salir y respirar aire fresco será una excelente opción.

Ambiente cálido y despejado hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con una brisa suave y un cielo mayormente despejado, ideal para comenzar la jornada. A medida que avanza la mañana, las temperaturas rondarán los 19 grados, con una sensación térmica que alcanzará los 25, lo que dará un toque de calidez al ambiente. Con un 0% de probabilidad de lluvia, los cádizes pueden disfrutar de un día sin sorpresas en ese sentido. Sin embargo, la humedad se mantendrá elevada, alcanzando el 85%, lo que generará una sensación algo pesada.

Ya en la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas se elevarán hasta los 25 grados. No se esperan lluvias, ni fuertes vientos, aunque las ráfagas podrán llegar a 30 km/h. Con el sol saliendo a las 07:07 y poniéndose a las 21:40, se disfrutarán de más de 14 horas de luz. La jornada promete ser agradable, con un tiempo cálido pero sin excesos, perfecto para disfrutar de la costa gaditana.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

Esta mañana en Jaén, los cielos se presentan despejados, brindando un ambiente cálido con temperaturas mínimas que rondan los 19 grados. No se esperan lluvias y la suave brisa del este, a unos 10 km/h, complementa la agradable experiencia matutina.

A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando los 32 grados en su punto máximo. La tarde se mantendrá soleada y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar al aire libre. No olvides llevar contigo una botella de agua y ropa ligera, ya que el sol brillará con fuerza.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente sereno en Málaga, con temperaturas suaves que rondan los 19 grados, mientras el cielo se viste de un ligero manto azul. A medida que avanza la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, bajo un cielo que irá despejándose, ofreciendo una tarde agradable y cálida.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia; aunque no se esperan lluvias en este día, la brisa del sureste con ráfagas de hasta 10 km/h puede aportar una pizca de frescura. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, pero se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado ante el aumento de la temperatura.

Granada: ambiente perfecto para pasear

La mañana se presenta agradable en Granada, con cielos despejados que permiten disfrutar de un sol radiante que calienta suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilan entre los 15 y 17 grados, creando una sensación térmica muy placentera.

A lo largo del día, se espera que el buen tiempo continúe, con un ligero ascenso térmico que podría alcanzar los 16 grados en su máxima. Por la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas salir. Un día ideal para pasear y disfrutar de la ciudad al aire libre.

Almería: cielo despejado y ambiente templado

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de esta hermosa mañana en Almería, con temperaturas frescas alrededor de los 22 grados. A medida que avanza el día, la calor se hará notar, alcanzando una máxima de 26 grados y un ambiente más templado, mientras que el viento del sur soplará suave a 10 km/h.

Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares y aunque no se esperan lluvias, se recomienda tomar precauciones ante posibles rachas de viento de hasta 9 km/h. La noche cerrará el día con un cielo despejado y temperaturas que descenderán a los 22 grados, proporcionando un final agradable a este espléndido día.