Quién es Mariela Garriga: su edad, su pareja, de dónde es y su complicada infancia

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos. Si hablamos del ámbito internacional, nombres como el de Mariela Garriga no pueden faltar en nuestra lista. Y es que la artista ha logrado hacerse un hueco en el medio, puesto que ha participado en numerosas ficciones italianas y estadounidenses. Una carrera profesional que no para de crecer y con la que ha alzado su nombre a lo más alto. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal de la cubana? Realizamos un repaso de lo que se sabe.

El lado más profesional de Mariela Garriga

Nacida en La Habana en 1989, Mariela Garriga es una actriz cubana que quería ser arqueóloga. Sin embargo, a los 13 años, alguien la paró por la calle y le ofreció trabajo como modelo. Una oportunidad laboral que aceptó para conseguir dinero y ayudar a su familia. Así pues, a los 19 años, se mudó a Italia. Fue allí donde estudió en el Michael Rodgers Acting Studio, en Milán. Tras ello, volvió a hacer las maletas para estudiar en la ciudad de Nueva York en el Terry Schreiber Studio, así como en The Actors Studio.

Una formación internacional que le ayudó a dar sus primeros pasos como actriz profesional. De esta manera, en el 2011, debutó en la película Wedding in Paris. Así pues, a lo largo de los años, ha ido añadiendo diversos títulos a su currículum profesional. Y es que ha formado parte del elenco de largometrajes como Nightmare Cinema, Bloodline, Sombra City, Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1, Mission: Impossible – The Final Reckoning, The Osha Rule y, más recientemente, Zeta.

Asimismo, lejos de quedar aquí, la artista también ha participado en producciones destinadas a la pequeña pantalla. En su lista de trabajos figuran nombres como Horror Vacui, NCIS: Los Angeles, Luis Miguel: la serie, NCIS, Bosé y Cuando nadie nos ve, entre otros.

El lado más personal de Mariela Garriga

En redes sociales, Mariela Garriga se muestra como una persona muy activa. En plataformas como Instagram, la cubana acumula más de 91.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y con momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel personal, ella ha contado que tuvo que madurar a una temprana edad. Su madre tuvo un problema de salud que le perjudicó el andar. Por ello, tuvo que cuidarla desde pequeña. «Mi madre dejó de caminar de improviso. Yo, que no sabía ni freír un huevo, me vi cuidando de mi hermano y haciéndome cargo de la casa», contó en una entrevista para Harpers Bazaar.

Asimismo, está casada con Stefano Mongardi. Una historia de amor que surgió durante sus años en Milán. «Me mandaba mensajes, pero no le hacía caso. Pensaba: ‘Todos los italianos son iguales’. Me pidió amistad en Facebook y vi por su perfil que no era un loco. Hablamos de historia y sabía tanto…», contó al medio.