Guardiola proclama que el pacto PP-Vox en Extremadura garantiza un Gobierno de «sensatez y verdad»

María Guardiola ha tomado posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura este viernes, en el Anfiteatro de Mérida. La líder popular ha defendido el pacto alcanzado entre el PP y Vox para formar gobierno en la comunidad. «Extremadura merece una política con sentido, verdad, transparencia y sensatez», ha dicho Guardiola.

La presidenta de la Junta ha señalado durante su discurso que no permitirá que los derechos de los extremeños estén «sometidos a ningún vaivén político». «Nuestros derechos no van a estar sometidos a ningún vaivén político. Los servicios públicos, el bienestar y la vida de las personas van a ser la máxima prioridad del Gobierno de la Junta. Y eso no es negociable. No es matizable», ha asegurado la líder popular.

Guardiola ha garantizado que el pacto con el partido de Santiago Abascal permitirá un proyecto para «todos». «No pienso que todos los políticos somos iguales. Creo que hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones. Y que desde ahí debemos construir nuestra convivencia», ha dicho la presidenta de la Junta de Extremadura.

La líder extremeña ha defendido que no cree en los «muros». «La división nos hace peores, más vulnerables, más erráticos», ha insistido. El PP llegó a un acuerdo con Vox para investir presidenta a Guardiola por el que concedía a la formación de Abascal las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, esta última con rango de vicepresidencia. Además de que uno de los dos senadores autonómicos será de Vox.

«Naufraga la sociedad entera si piensa que la batalla es más importante que el acuerdo. Que los insultos tienen que reinar sobre los argumentos. Que en el barro se puede construir un mañana», ha incidido Guardiola en su toma de posesión. «Seguiremos caminando juntos para llegar aún más lejos. Extremadura está cansada de bandos, de tensiones y de bloqueos», ha remarcado.

En esta línea, Guardiola ha ahondado en que tiene «un proyecto para todos» que «no renunciará a sus legítimas ideas, pero que jamás despreciará las ideas de los demás», y que aplicará «humildad y trabajo» como pilares de esta legislatura.

«Quiero piel, quiero cercanía y quiero una administración al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de la administración. Y vamos a seguir mejorando muchas cosas. Vamos a tomar decisiones con firmeza y con valentía. Porque Extremadura merece una mirada más honda y más ambiciosa. Merece instituciones a la altura de su gente», ha defendido Guardiola.