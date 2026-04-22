María Guardiola investida presidenta de Extremadura: «El pacto con Vox no es fascismo, es democracia»

María Guardiola ha sido investida este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura gracias al acuerdo alcanzado entre PP y Vox. En concreto, la líder regional ha obtenido el voto a favor de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), mientras que los 25 restantes (18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura) han votado en contra. «El pacto con Vox no es fascismo, es democracia», ha dicho la dirigente autonómica durante su discurso de investidura.

Durante su intervención de este martes, Guardiola defendió el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en la comunidad. La líder del PP extremeño aseguró que «no tiene nada que esconder» y que el acuerdo permitirá «formar un Gobierno duradero, fiable, de mirada larga» para consolidar «un modelo para todos». «Extremadura no necesita más bloqueo», dijo durante su discurso de investidura.

Guardiola señaló que mantiene «el ánimo intacto» en este segundo debate de investidura, después de un primer intento fallido por no haber alcanzado un acuerdo de investidura con Vox. El pasado 3 de marzo, la candidata del PP no consiguió los apoyos necesarios para repetir en el cargo después de ganar las elecciones del 20 de diciembre.

La líder popular defendió el acuerdo para formar un gobierno de coalición con Vox. «Extremadura necesita estabilidad», dijo Guardiola. Y aseguró que es el momento de «pasar del bloqueo a la acción».