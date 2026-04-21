Guardiola defiende el acuerdo con Vox en su discurso de investidura: «Extremadura no necesita más bloqueo»

María Guardiola, candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha defendido este martes el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox en la comunidad. La líder del PP extremeño ha asegurado que «no tiene nada que esconder» y que el acuerdo permitirá «formar un Gobierno duradero, fiable, de mirada larga» para consolidar «un modelo para todos», según ha dicho en su discurso de investidura ante la Asamblea de Extremadura este martes. «Extremadura no necesita más bloqueo», ha dicho la candidata popular.

Guardiola ha señalado que mantiene «el ánimo intacto» en este segundo debate de investidura, después de un primer intento fallido por no haber alcanzado un acuerdo de investidura con Vox. El pasado 3 de marzo, la candidata del PP no consiguió los apoyos necesarios para repetir en el cargo después de ganar las elecciones del 20 de diciembre.

La líder popular ha defendido el acuerdo para formar un gobierno de coalición con Vox. «Extremadura necesita estabilidad», ha dicho Guardiola. Y ha asegurado que es el momento de «pasar del bloqueo a la acción».

Guardiola ha insistido en la necesidad de aprobar unos presupuestos, y ha puesto a los autónomos y empresarios de Extremadura por delante. Entre las prioridades de su Gobierno ha puesto también los servicios públicos y que la política «vuelva a girar alrededor de la gente».

La candidata popular ha insistido en que el Gobierno de coalición que surgirá del pacto alcanzado con Vox consolidará «el cambio» en Extremadura y será «un modelo para todos». Guardiola ha mostrado su convicción de la nueva «etapa» que inicia Extremadura y que dejará su «huella» en la región.

La candidata del PP también ha querido dejar claro que su partido y Vox no son la misma formación, y que en el acuerdo alcanzado las dos formaciones mantienen «sus ideas, su identidad y su manera de mirar las cosas». Para Guardiola, este factor es clave y ha defendido la «pluralidad» de haber llegado a un pacto de consenso.

«Lo importante es que hemos sido capaces de poner por delante a Extremadura», ha resaltado la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura. Guardila ha insistido en el proyecto «de crecimiento y de libertad económica», así como de refuerzo de los servicios públicos, de apoyo a las familias, de defensa del campo y el impulso a la industria.

«Extremadura no necesita más bloqueo. No necesita más división ni más aspavientos», ha dicho la líder extremeña. «Necesita un gobierno que la represente, que dé respuesta a sus preocupaciones, que trabaje para seguir mejorando los servicios públicos y que pueda marcar un rumbo de certezas y de nuevas metas», ha reafirmado.