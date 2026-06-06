Las notas de Leire Díez revelan la operación de Sánchez para controlar ‘El País’: «La línea editorial la marca P.S.»

Los apuntes manuscritos de Leire Díez, la fontanera del PSOE, desvelan la existencia de una operación coordinada desde Moncloa para arrebatar el control del grupo PRISA a partir de un acuerdo con su presidente Joseph Oughourlian. Según las anotaciones fechadas el 27 de enero de 2025 e incautadas por la UCO, Pedro Sánchez habría diseñado un plan para que el productor José Miguel Contreras, ex asesor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se hiciera con las riendas del periódico.

Las notas de Díez revelan cómo se gestó inicialmente la relación entre el presidente y el inversor francoarmenio: «Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph». Esta confesión manuscrita confirma que Pedro Sánchez ejercía control directo sobre la línea editorial del principal grupo mediático español desde 2018, cuando Oughourlian se hizo con el control tras desbancar a Juan Luis Cebrián.

Oughourlian toma las riendas de Prisa en febrero de 2018, Sánchez llega al poder en junio tras la moción de censura, y ese mismo mes se produce una purga editorial en El País que supone el alineamiento total del diario con el nuevo presidente socialista.

Yo viví esto que anota Leire en su libreta en 2018. La toma de control de «P.S.» de El País. La defenestración de Caño y la llegada de un equipo que lo primero que hizo fue mandar a entrevistar a Carmen Calvo y publicar artículos elogiosos sobre la moción de censura y el proyecto… pic.twitter.com/bDZItkV2sD — David Alandete (@alandete) June 6, 2026

El testimonio directo de un protagonista

El periodista David Alandete, que vivió en primera persona esa toma de control, confirma punto por punto lo que Leire Díez anotó en su libreta: «Yo viví esto que anota Leire en su libreta en 2018. La toma de control de ‘P.S.’ de El País. La defenestración de Caño y la llegada de un equipo que lo primero que hizo fue mandar a entrevistar a Carmen Calvo y publicar artículos elogiosos sobre la moción de censura y el proyecto de Sánchez».

Alandete relata cómo se consumó el control editorial: «Mi último día en la dirección, un sábado, pregunté por un titular, y me mandaron callar. Ocultaron el editorial que pasaba a defender a P.S. ciegamente hasta la última hora, antes de imprimir». Un testimonio demoledor que corrobora las anotaciones de la fontanera socialista: «Y aquí todo confirmado finalmente: ‘La línea editorial la marca P.S.’».Óscar López como artífice de la operación

Según los manuscritos de la fontanera del PSOE, el actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, era el cerebro de la operación para hacerse con Prisa: «Desde la entrada de [José Miguel] Contreras, las cosas han cambiado. El protagonismo lo tienen Óscar López y Contreras». El plan consistía en forzar la venta de las acciones de Oughourlian (29% del capital) para que según las notas de la fontanera Telefónica comprara el grupo y Contreras asumiera la presidencia.

Díez documenta la resistencia del inversor francoarmenio ante la ofensiva gubernamental: «Si siguen presionando para que Contreras asuma su posición, no se va a quedar tranquilo y si no compran las acciones por el valor que ha pedido, va a dar la batalla. Esto lo apoya Óscar López».