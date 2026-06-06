¿Llegará El Niño a España en 2026? La AEMET aclara qué puede ocurrir

La AEMET aclara qué puede ocurrir, llegará el Niño a España en 2026 y los expertos no dudan en lanzar una advertencia. Nuestro país se prepara para un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de empezar a ver llegar estos cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que quizás este fenómeno puede tener consecuencias inesperadas. Estamos ante un destacado cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en mente.

La situación se complicará por momentos y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Será el momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando. La AEMET lanza una importante advertencia ante lo que puede ocurrir en breve, llegará el Niño a España en 2026 con unas consecuencias que pueden ser terribles y que podrían cambiarlo todo.

La AEMET aclara qué puede ocurrir

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden aparecer en este final de la primavera, pero sobre todo en un verano que ya apunta maneras.

Tenemos por delante algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días.

Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en un problema para muchos. Lo que nos espera es algo que podría acabar siendo la antesala de algo más.

Tocará saber en todo momento lo que podría pasar en unas fechas en las que quizás hasta estos días que tenemos que empezar a visualizar de una forma muy distinta. Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar, en unos días en los que cada detalle cuenta.

El niño llegará a España en 2026

Tal y como explican desde El Tiempo: «ecuatorial ya se acercan a los umbrales propios de ‘El Niño’. Estas temperaturas se ven potenciadas por aguas subsuperficiales excepcionalmente cálidas, con anomalías superiores a 6 °C sobre la media, lo que aporta una gran reserva de calor al océano y favorece el desarrollo del fenómeno. Pese a que todavía existe incertidumbre en lo que a su intensidad refiere, la mayoría de los modelos climáticos apuntan a que podría alcanzar una intensidad moderada o incluso fuerte. Los modelos de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) coinciden en una alta probabilidad de que ‘El Niño’ se forme en los próximos meses, con un 82 % de probabilidades entre mayo y julio de 2026 y una posibilidad aún mayor de que continúe durante el invierno 2026-27. Aunque la confianza en su aparición ha aumentado, la intensidad del evento sigue siendo incierta, con varios escenarios posibles y sin un resultado claramente dominante por el momento de acuerdo con los modelos de la NOAA».

Siguiendo con la misma explicación: «‘El niño‘ se trata de un fenómeno climático que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual debido al debilitamiento de los vientos alisios. Este calentamiento del océano altera la atmósfera y modifica los patrones climáticos normales en distintas regiones del planeta. Forma parte de un sistema más amplio conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). El fenómeno ENSO tiene tres fases: ‘El Niño’, ‘La Niña’ y la fase neutral. Mientras que El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, ‘La Niña’ es la fase opuesta, con un enfriamiento por debajo de lo normal en esa misma región, lo que suele reforzar los vientos alisios y provocar efectos climáticos contrarios en muchas partes del mundo».

Lo que nos espera puede ser peor de lo esperado: «Se habla de “Super Niño” de forma no oficial para describir episodios de El Niño especialmente intensos, en los que el calentamiento del Pacífico ecuatorial es más fuerte y persistente de lo habitual. Esto puede ocurrir cuando existe una gran acumulación de calor en la sub-superficie del océano y un acoplamiento muy marcado entre el océano y la atmósfera, lo que favorece anomalías climáticas más extremas a escala global. Tanto la OMM como la NOAA señalan que algunos escenarios pueden alcanzar intensidad moderada o fuerte para el fenómeno de este año. Cabe destacar que la categoría de “Super Niño” se usa sobre todo de manera divulgativa y no forma parte de la clasificación oficial del fenómeno ENSO».