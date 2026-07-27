Jorge Rey contradice a la AEMET y anuncia lo que llega en agosto: «Tormentas que pondrán en peligro el eclipse solar»

Lo que llega en agosto pone los pelos de punta, Jorge Rey se adelanta a todos y contradice a la AEMET, tormentas intensas pueden poner en riesgo el eclipse solar. Hace más de 100 años que España no había tenido un eclipse solar de este tipo, un momento en el que el cielo se oscurecerá por completo y nos situará en la más absoluta oscuridad. Es momento de apostar por una serie de cambios de tendencia que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás es momento de apostar claramente por una situación que puede ser la que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo la peor de nuestras pesadillas, ante un momento del año en el que esperamos una serie de cambios que puede que no será como pensábamos. Este anuncio de Jorge Rey puede tirar por tierra estos planes que quedarán eclipsados por unas tormentas nunca vistas hasta ahora.

Anuncia lo que llega en agosto Jorge Rey y contradice a la AEMET

Los expertos en el tiempo están muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar con unas cifras que realmente pueden cambiarlo todo por completo.

Este mes del año en el que media España está de vacaciones y espera estas jornadas en las que realmente todo puede ser posible. Nos enfrentaremos a unos cambios que vamos a poder empezar a ver llegar en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET no duda en intentar conocer qué es lo que va a pasar en una de las jornadas destacadas del año. Ese increíble eclipse solar total por el que España se prepara para recibir miles de personas, amantes de estos fenómenos, pero también de un lugar en el que el buen tiempo acabará siendo una realidad.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Será el momento de conocer qué es lo que dice un Jorge Rey que, en redes sociales, lleva tiempo advirtiendo de lo que podría pasar en un mes de agosto con grandes sorpresas.

Estas tormentas pondrán en peligro el eclipse solar

El eclipse solar puede estar en peligro, lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo del todo peligrosa para este importante evento. Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo para el que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario.

Jorge Rey se adelanta a todos y nos explica lo que puede pasar, un giro radical respecto lo que tenemos ahora y que la AEMET se encarga de explicar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en breve, con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales que tengamos en cuenta.

De momento la AEMET lanza esta importante advertencia: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados y una ausencia de precipitaciones. Únicamente en el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y de Galicia se darán intervalos de nubes bajas matinales, con posibles bancos de niebla dispersos y una tendencia general a despejar, si bien en litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad a lo largo del día dejando brumas costeras. Probable entrada de calima por el sur peninsular. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, notablemente las máximas en amplias zonas del tercio norte e incluso de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos en las propias máximas en el oeste de Galicia. Pocos cambios en los archipiélagos. Con estos aumentos se prevé rebasar los 36 grados en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 en las depresiones del sur y suroeste, aproximándose a este valor en el valle del Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y cuadrante suroeste. Soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Viento moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, amainando en este caso. En el resto viento flojo con predominio de las componentes este y sur».

Las alertas se activarán en estas zonas: «Temperaturas de 36-38 grados en la mayor parte de la Península excepto litorales, 38-40 grados en el suroeste peninsular y valle del Ebro, pudiendo superarse los 40 en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir».