El tiempo en Zaragoza se presenta hoy, 27 de julio de 2026, con cielo poco nuboso o despejado, marcando un ascenso en las temperaturas máximas. El viento soplará flojo desde el oeste, con intervalos moderados en el valle del Ebro por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, luciendo completamente despejado y prometedor mientras los primeros rayos del sol se asoman a las 6:53. Este 2 de octubre, el viento soplará suave del noreste a una velocidad de 15 km/h, creando una atmósfera casi ideal para disfrutar del día. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 34 grados, mientras que la frescura de la madrugada se desvanecerá, dejando a su paso temperaturas alrededor de 19 grados.

Ya por la tarde, el ambiente se sentirá cálido, aunque con una humedad relativa que puede volverlo un poco pesado. No se prevé lluvia, lo que dejará un amplio margen para disfrutar de una tarde soleada, perfecta para paseos o terrazas al aire libre. Tras la puesta del sol a las 21:26, las temperaturas comenzarán a descender, pero la sensación gustosa de la jornada perdurará mientras nos despedimos de esta encantadora jornada.

Calatayud: aire crispado y lluvias sorpresivas

La mañana en Calatayud despierta con un aire crispado, donde algunas nubes amenazan con un despliegue de lluvias sorpresivas. La brisa, que ya se siente fuerte, trae consigo la inestabilidad de un día que promete ser torbellino, con temperaturas que oscilan entre los 14 y 31 grados, invitando a estar alerta.

A medida que avanza la jornada, la tensión se intensifica. La tarde, en contraste con la tranquilidad matutina, se presentará con rachas de viento que pueden superar los 30 km/h y una probabilidad de lluvia que podría desbordarse. La sensación térmica alcanzará un nivel notable, así que es recomendable llevar un paraguas y no olvidar la bufanda, ya que la humedad se hará notar, haciendo de este un día inusual.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con cielos poco nubosos y temperaturas agradables, alcanzando hasta 30 grados en la tarde. Las brisas que soplan a 15 km/h contribuirán a una jornada confortable, sin posibilidad de lluvia ni alteraciones significativas en las condiciones atmosféricas.

Es un día perfecto para disfrutar de un agradable paseo por los parques o terrazas, aprovechando la calma y el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. Así que, ¡a disfrutar de la jornada!