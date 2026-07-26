Ni lluvias ni granizo: Mario Picazo avisa del fenómeno que llega a España a partir de este día

Mario Picazo avisa del fenómeno que llega a España a partir de este día, ni lluvias ni granizo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Son tiempos de ver un verano de esos que impresionan y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Mario Picazo es uno de los expertos que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos aportará un cambio de tendencia destacado que nos sumergirá de lleno en esta situación del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar a partir de este día, con ciertas novedades que acabarán marcando una diferencia importante. Este experto no duda en explicarnos lo que llega a partir de este día, un giro radical que hasta el momento no sabíamos.

Ni granizo ni lluvias

La realidad es que en algunas partes del país tendremos que sacar el paraguas, pero no en todas. El norte del país es el que se ha visto afectado por una situación que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días.

Será el momento de ver un cambio de tendencia que será el que nos puede marcar muy de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de ciclo que quizás no habíamos visto llegar, hasta ahora. Este verano nos está poniendo contra las cuerdas con una tendencia al alza que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Una novedad que llega a toda velocidad y que, sin duda alguna, puede ponernos los pelos de punta. Un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado es el que tendremos en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Las lluvias se han convertido en las verdaderas protagonistas de unos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos ver llegar.

Mario Picazo avisa del fenómeno que llega a España a partir de este día

A partir de este día tocará empezar a prepararse para lo peor, con algunas novedades que son las que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto puede acabar siendo el que nos dará un giro radical de tendencia.

Este experto no duda en darnos algunos detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera visto llegar, Mario Picazo desde su canal de El Tiempo nos explica qué es lo que nos estará esperando. Será mejor que nos preparemos: «Este fin de semana llegan cambios en el tiempo que serán especialmente notables en el norte de la península. Entre el viernes y el domingo, una vaguada de origen atlántico, asociada a una borrasca que se mueve por latitudes más altas, inyectará una masa de aire más fría que alcanzará muchas zonas de nuestra geografía».

Las temperaturas nos van a dar una importante tregua: «Lo más destacable de este fin de semana será el descenso de las temperaturas. Después de días de intenso calor, por fin vamos a notar ese alivio térmico deseado por muchos, sobre todo en aquellas zonas donde las temperaturas han rondado los 40 grados a la sombra. Un calor extremo que irá bajando con el paso de las horas empezando el viernes por el extremo noroeste de la península, pero que entre el sábado y el domingo se extenderá a muchas otras zonas».

Pero lo peor podría estar a punto de llegar: «El domingo las temperaturas del Mediterráneo serán ya algo más llevaderas, pero las máximas empezarán de nuevo a repuntar por el suroeste, con valores más altos ya en Extremadura y en el oeste de Andalucía. Será el inicio de una nueva subida de las temperaturas que notaremos especialmente la semana siguiente. Con la entrada de aire más frío y el viento arreciando, también vamos a notar cómo los cielos en muchos casos se limpian de calima».

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Una novedad plena que hasta la fecha no habíamos visto. Un giro de lo que teníamos a lo que vamos a tener, con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Mario Picazo nos mantiene en alerta en estas próximas jornadas.