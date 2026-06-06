De Hakuna a Beret: éstos son todos los artistas que van a actuar en Madrid por la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV llega este sábado 6 de junio a Madrid y hasta el próximo martes 9 de junio realizará su viaje apostólico por las calles de la capital. La agencia del máximo representante de la Iglesia católica está repleta de actos, siendo uno de los más importantes la vigilia que tendrá lugar en la Plaza de Lima, que será una de las primeras grandes congregaciones que tendrá lugar en el corazón de la ciudad. Para este evento, la Archidiócesis de Madrid ha anunciado una lista oficial de conciertos previa a la aparición de León XIV. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los artistas que actuarán en la visita del Papa.

El Papa León XIV llega este sábado 6 de junio a Madrid para comenzar su viaje apostólico por la capital, que finalizará el 9 de junio, día en el que el máximo representante de la Iglesia católica ponga rumbo a Barcelona. En su primer día en la capital, el Papa visitará el Palacio Real, donde será recibido por Sus Majestades los Reyes; después se trasladará al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas y culminará su primer día con la vigilia de oración en la Plaza de Lima, en la que será la primera gran congregación en las calles cercanas al Bernabéu.

Para amenizar la espera, la Archidiócesis de Madrid ha confirmado una serie de conciertos para que los miles de jóvenes puedan disfrutar de uno de los días más importantes de la visita del Papa León XIV. «En la Plaza de Lima se vivirá una de las noches más importantes de la visita del Papa León XIV a España, donde canciones como Huracán de Hakuna, artistas del panorama actual y miles de jóvenes católicos en Madrid se unirán para preparar juntos el corazón antes del encuentro con el Santo Padre», ha confirmado la Archidiócesis de Madrid en su cuenta oficial de las redes sociales.

Los artistas invitados en la visita del Papa

Los artistas que actuarán en la visita del Papa León XIV en la vigilia que tendrá lugar este sábado 6 de junio en la Plaza de Lima ya están confirmados. Siloé, Beret, Mr. Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri lideran el cartel de artistas invitados al encuentro de los jóvenes con el Papa, que comenzará a partir de las 18:00 horas de la tarde (las puertas se abrirán a las 16:00 horas).

«Antonio José, Besmaya, DePol, MALMØ40, Ignacio Serrano, Antoñito Molina… Y también artistas que llevan años poniendo banda sonora a la fe de miles de jóvenes, como Hakuna, Paola Pablo, Tuyo, Servus Mariae y Presencia Project. Además, se suma la compañía de Godspell, el musical dirigido por Antonio Banderas en Madrid. Sí, va a haber conciertos dentro de la vigilia. Porque queremos vivir un auténtico festival de la fe», informó la Archidiócesis de Madrid en un mensaje publicado en las redes sociales.

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Así que los artistas que actuarán en la visita del Papa a Madrid son los siguientes: