El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colado su No a la guerra al condenar el intento de atentado de este sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «La humanidad sólo avanzará a través de la paz», ha expresado el dirigente socialista a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.

«Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente, Donald Trump», ha subrayado Sánchez, a la vez que ha indicado que «la violencia nunca es el camino».

«La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz», ha concluido. De ese modo, el líder socialista se ha expresado en línea con sus últimos discursos en los que apelaba al No a la guerra para criticar, precisamente a Trump, por sus operaciones en Irán contra el régimen de los ayatolás.

Trump fue evacuado este sábado por la noche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que se escuchasen varios disparos en el salón de baile del hotel Washington Hilton, en Washington D.C. en el que se celebraba el acto. El presidente de EEUU estaba sentado en el escenario, junto a su esposa, Melania; el vicepresidente, J. D. Vance, así como otros miembros del gabinete también asistían a la cena.

El Servicio Secreto sacó rápidamente a Trump del escenario y detuvo a una persona relacionada con el incidente. Su nombre es Cole Tomas Allen, de la localidad de Torrance (California). El presunto tirador portaba un rifle, una pistola y varios cuchillos, según un portavoz de la Policía de Washington.

El presidente de EEUU afirmó unas horas más tarde que interpreta los repetidos intentos de violencia en su contra como una prueba de su «relevancia histórica», y aseguró que no permitirá que estos incidentes condicionen su forma de actuar.

Trump aseguró sentirse «honrado» por ello, porque consideraba que ha logrado mucho en su trayectoria. El presidente se comparó con Abraham Lincoln. Sin embargo, evitó referirse a Ronald Reagan, quien sufrió un atentado en las inmediaciones del mismo hotel en 1981.

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

‘No a la guerra’ de Sánchez

Sánchez rescató a principios de marzo el «no a la guerra» y el «trío de las Azores» para coger oxígeno electoral. Lo hizo a través de una declaración institucional desde La Moncloa tras la escalada de tensión con Trump. Y es que el mandatario estadounidense rechazó la posición del Ejecutivo socialista contraria el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

El presidente español recuperó el lema que los socialistas acuñaron para la oposición que José Luis Rodríguez Zapatero ejerció contra el ex jefe del Gobierno José María Aznar: «No a la guerra». Sánchez no ocultó que estaba desenterrando un eslogan de 2004. «El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes; hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio», aseguró Sánchez en alusión a la Guerra de Irak.

«No se puede responder a una ilegalidad con otra, así empiezan los grandes desastres de la humanidad», indicó entonces Sánchez en un discurso grabado, sin periodistas y, por tanto, sin preguntas.

El jefe del Ejecutivo expresó «la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán», entre los que ha destacado Chipre, miembro de la Unión Europea bombardeado por el régimen de los ayatolás como represalia al ataque estadounidense.

En todo caso, Sánchez llamó a «estar preparados» incluso para «una guerra larga con numerosas bajas y con consecuencias graves», también «en términos económicos». El presidente del Gobierno comparó el rechazo del Gobierno socialista al ataque de EEUU a Irán asegurando que la postura es «la misma» que ha mantenido «en Ucrania o en Gaza».

«La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás, nadie lo está, desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España», subrayó. La pregunta que Sánchez cree que hay que hacerse es si se está «o no del lado de la legalidad internacional y por tanto de la paz».