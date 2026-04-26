No sólo ha subido los impuestos casi 100 veces desde que gobierna, según asegura la oposición, lo que ha llevado a este Gobierno a romper el récord de recaudación tributaria superando los 300.000 millones de euros en 2025. Además, Pedro Sánchez ha disparado la deuda pública en casi 600.000 millones de euros desde junio de 2018. Cada español debe ya 11.000 euros más que cuando Sánchez llegó a Moncloa, además de pagar más impuestos.

De acuerdo con los datos de deuda publicados por el Banco de España esta semana y a las cifras de población que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada español debe ya en esos momentos 34.817 euros -1,73 billones en total-.

La cifra es casi 11.000 euros más alta que cuando Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018 tras su moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese momento, la deuda de cada española era de 23.950 euros -1,14 billones de euros-.

En conjunto, Sánchez ha subido la deuda en casi 600.000 millones de euros desde que gobierna. Aunque tras la pandemia el ratio de deuda sobre PIB ha ido reduciéndose, hasta el 101% actual, la realidad es que lo ha hecho por el incremento del PIB y no porque la deuda se esté reduciendo.

Y la situación no ha ido a mejor con la salida de la crisis de la pandemia ni con el brutal incremento de la recaudación por impuestos. En 2025, la deuda aumentó en 78.000 millones de euros, la mayor cifra de todos los años de su gobierno a excepción de 2020 y 2021, los peores años del coronavirus.

Se da la circunstancia también de que el Gobierno de Sánchez ha contado con la ayuda de los fondos europeos. España ha recibido más de 100.000 millones de euros de Bruselas entre transferencias y préstamos -ha renunciado ahora a parte de esos préstamos que quedaban pendientes-.

Tampoco hay que olvidar la inflación, que está en cifras altas y que ha ayudado en la recaudación por IVA. El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a deflactar el IRPF para las clases medias y bajas como le pide el PP para que las familias afronten con más recursos el alza de los precios.

En definitiva, Sánchez ha aumentado la deuda de cada español en 11.000 euros además de subir impuestos y contar con recaudación tributaria extra y con el maná de los fondos europeos.

En estos momentos, Sánchez ha subido ya la deuda más que Rajoy, que estuvo seis años y medio en Moncloa. Sánchez, en ocho años en el Gobierno, ha subido la deuda en 590.000 millones, mientras Rajoy lo hizo en 414.000 millones. Los dos tuvieron que gestionar fuertes crisis económicas, aunque en el caso del ex líder popular fue más duradera y se encontró con una situación financiera más crítica que Sánchez en junio de 2018.