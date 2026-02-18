La deuda pública ha subido en 2025 en otros 78.108 millones de euros pese a la recaudación récord por impuestos y los fondos europeos. La cifra es la mayor en todos los años de Gobierno de Pedro Sánchez a excepción de los años 2020 y 2021, marcados por el efecto de la puntual crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

En 2025, pese a contar con récord de recaudación por impuestos y con los fondos europeos, el Gobierno ha elevado la deuda más que nunca, hasta 1,7 billones de euros, pese a que sólo por la subida de la economía retrocede la tasa sobre PIB, hasta el 100,8%.

Pero la realidad es que la deuda se ha disparado en 78.108 millones en 2025, según el Banco de España, y es una cifra desconocida desde 2021, cuando la deuda se incrementó en 82.500 millones, y en 2020, que ascendió en 122.500 millones, en ambos casos por los efectos de la crisis del coronavirus y el impacto económico de hacer frente a sus consecuencias.

Pero, al margen de esos dos ejercicios, 2025 es el año en el que Sánchez ha aumentado más la deuda: en 2019 subió en 15.000 millones; 74.700 millones en 2022; 71.200 millones en 2023; y 45.200 millones en 2024.

De acuerdo con los datos del Banco de España, la Administración central de Sánchez es la responsable de un aumento de la deuda el año pasado de más de 75.000 millones, prácticamente la totalidad de todas las administraciones públicas -las comunidades autónomas suman 6.000 millones y los ayuntamientos restan 2.000 millones-.

Este brutal incremento de la deuda —6.500 millones al mes— se produce en un año en el que la economía ha vuelto a crecer por encima del 2,5%, encadenando además un ciclo de subidas de cinco años consecutivos, lo que da margen para reducir la deuda —no sólo en porcentaje sobre PIB—. Pero, lejos de eso, la deuda sube más que en los tres años anteriores.

Además, se produce cuando la recaudación por impuestos está en récord y va a superar claramente los 300.000 millones de euros. Una subida que se debe en parte a la subida de impuestos del Gobierno, incluyendo aquí introducir de nuevo las tasas energéticas y restituir el IVA de luz, gas y algunos alimentos en el 21%.

Pero otro de los motivos es la inflación, un aspecto del que el Gobierno se ha beneficiado a la hora de la recaudación de impuestos —más del 30% del total de la subida se debe a la subida del IPC, según un informe de la AIReF— sin bajar el IRPF a las clases medias, como le ha pedido la oposición. En definitiva, el Gobierno ha recogido los frutos de la subida de los precios, y no ha tocado el IRPF, que también ha disparado su recaudación por el mayor empleo y la subida de los salarios.

Y la deuda ha subido en cifras desconocidas desde 2021 pese a la llegada masiva de fondos europeos, que el Gobierno ha utilizado, por ejemplo, para afrontar gastos de la DANA de Valencia.

Mientras la deuda sube, el Gobierno aumenta el gasto en ayudas y prestaciones. De hecho, ahora ha propuesto abonar una paga a todas las familias que tengan un menor, de unos 200 euros, para acabar con la pobreza infantil.