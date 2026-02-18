Aviso de la Seguridad Social: el motivo por el que vas a cobrar menos por tu pensión de viudedad este mes

La Seguridad Social puede reducir la cantidad de la pensión de viudedad. Esto puede ocurrir en caso de que el beneficiario deje de cumplir con los requisitos para acceder al complemento a mínimos, que es una ayuda establecida por el Gobierno para las personas que no llegan a la pensión mínima de viudedad establecida para este 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades de la Seguridad Social con respecto a la pensión de viudedad.

La Seguridad Social confirmó hace unos días que en la pasada nómina de enero, la primera con la subida de las pensiones de 2026, repartió 10.452.674 pensiones a más de 9,4 millones de personas. En total, desde el Gobierno confirmaron que abonaron en pensiones contributivas un total de 14.250.714 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello después de confirmar la última subida de un 2,7% de las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

Dentro de este gasto récord en pensiones, 2.282,6 millones de euros han ido destinados a las pensiones de viudedad, que reciben 1,5 millones de personas en España. La cuantía media de la pensión de viudedad en este mes de enero es de 971,90 euros, 25 euros después de la subida del 2,7% aprobada en el nuevo Real Decreto-ley 3/2026. Más de medio millón de personas que son beneficiarias de la pensión de viudedad completan la pensión con el complemento a mínimos.

La Seguridad Social y la pensión de viudedad

El complemento a mínimos es una ayuda de la Seguridad Social que principalmente recae en los beneficiarios de la pensión de viudedad, ya que muchos receptores no llegan a las cantidades mínimas establecidas por el Gobierno. Para este 2026, esta cantidad es de 17.692,40 euros anuales para los que tengan cargas familiares y de 13.106,80 euros para los que tengan más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 65%. Para las personas de entre 60 y 64 años, son de 12.262,60 euros al año y para los menores de 60 años sin cargas familiares es de 9.931,60 euros, que equivale a 709,40 euros al mes.

El objetivo de la Seguridad Social con el complemento a mínimos es que los pensionistas con cargas familiares puedan llegar a la cuantía mínima de 1.127,60 euros establecida por el Gobierno desde el 1 de enero. De esta manera, las personas que estén en esta situación y no lleguen a este mínimo recibirán un ingreso mensual para completar esta pensión.

La Seguridad Social también establece unos requisitos para que los beneficiarios de una pensión de viudedad puedan recibir la ayuda extra del complemento a mínimos. Los receptores de esta prestación tendrán que residir en territorio español y tampoco podrán superar un límite de ingresos ajenos a la pensión. Esto sucede en el caso de los pensionistas que tengan otros rendimientos en alquileres, fondos de pensiones u otros casos. Así que los límites de ingresos para recibir el complemento son los siguientes:

9.442,00 euros para los pensionistas sin cónyuge a cargo.

11.013,00 euros anuales para los pensionistas con cónyuge a cargo.

En caso de superar estos límites de ingreso, desde la Seguridad Social se procederá a extinguir este complemento a mínimos, por lo que el importe de la pensión bajará considerablemente. En ciertos casos también se podría obligar a devolver las cantidades recibidas de forma incorrecta. Por ello, será obligatorio notificar a la Administración de los nuevos ingresos recibidos cuando esto ocurra.