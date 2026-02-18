Hoy, 18 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se prepara para un día de cielos mayormente nublados, con lluvias y chubascos que podrían traer tormentas por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán en el norte. El viento soplará moderado del sur, con rachas fuertes en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde lluviosa y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 9 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 5, haciendo que el aire se sienta más fresco. El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 60 km/h, lo que añadirá un toque de agitación a la atmósfera.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 18 grados, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el ambiente se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 18:46, los bilbaínos tendrán que prepararse para un final de jornada lluvioso, donde el agua caerá con fuerza, dejando atrás un día que comenzó con un cielo más despejado.

Nubes grises y lluvia intensa en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, marcando el inicio de un ambiente cambiante.

A medida que avanza la jornada, la situación se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia alcanzará el 100% en la tarde-noche, acompañada de rachas de viento que superarán los 65 km/h. La sensación térmica podría descender hasta los 6 grados, lo que hará que la humedad se sienta aún más agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde promete ser intensa.

Guecho: ambiente fresco con lluvia inminente

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 8 grados y la sensación térmica puede descender hasta los 7. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque sin probabilidad de lluvia hasta el mediodía. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, acompañada de un viento del suroeste que soplará a 35 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 65 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta más pesado.

Con una temperatura máxima de 18 grados, la tarde se presentará húmeda y poco agradable, con una sensación térmica que podría alcanzar los 18 grados. La humedad relativa, que oscilará entre el 50% y el 95%, contribuirá a que el día se sienta más cálido de lo que realmente es. La salida del sol a las 08:06 y su puesta a las 18:46 nos brindarán 10 horas y 40 minutos de luz, pero será recomendable tener a mano un paraguas para la tarde-noche.

Santurce: cielo nublado y lluvias por la tarde

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avance el día, el cielo se tornará más nublado y se espera lluvia en la tarde-noche, aunque por la mañana se disfrutará de un ambiente tranquilo y sin precipitaciones. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aportando una sensación agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente sereno antes de que lleguen las lluvias. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, invitando a los vecinos a salir y disfrutar de lo que ofrece el día.

Cielos nublados y lluvias intensas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avanza el día, la situación empeora, ya que se espera una intensa lluvia por la tarde y noche, con rachas de viento que alcanzarán los 50 km/h.

Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa impermeable, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados. A pesar de la lluvia, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, así que no olvides abrigarte bien si sales a la calle.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET