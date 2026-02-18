La borrasca Pedro está a punto de llegar y la AEMET activa la alerta: lo que llega no es normal y no estamos preparados

La AEMET no duda en avisar de que la borrasca Pedro está a punto de llegar y activa la alerta, lo que llega no es normal y no estamos preparados para verlo. Es momento de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a algunos elementos que van llegando a toda velocidad y sin duda alguna, se acabará convirtiendo en la antesala de algo más. De un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial y que será lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Una nueva borrasca llega después del tren de borrascas de estos meses.

Lo que llega no es normal y no estamos preparados

No estamos preparados para tantas borrascas.

Estaremos muy pendientes de determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estas semanas de lluvias han dejado unos registros de récord. Es hora de conocer la previsión del tiempo de la AEMET que llega con una borrasca con nombre propio que amenaza a todo el país.

La AEMET activa la alerta ante la llegada de la borrasca Pedro

Una nueva borrasca nos visitará en estas próximas horas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste de la Península y la entrada de altas presiones desde el suroeste a partir del mediodía, estabilizando la atmósfera de sur a norte. En el tercio norte se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos, siendo los litorales donde se esperan los mayores acumulados. En el resto peninsular y Baleares, nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones menos probables hacia el sur y este, que tenderán a remitir durante la tarde y que no se esperan en el extremo oriental. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota estará en torno a los 700-1000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos. En Canarias nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior. Las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste. En Canarias ligero ascenso en las islas más orientales y predominio de descensos en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña».

Las alertas volverán a activarse en estas zonas del país: «Precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental, nevadas en montañas del tercio norte y rachas muy fuertes en el litoral Cantábrico, este y sureste peninsular y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas en cabos muy expuestos del Cantábrico y en zonas puntuales del litoral y prelitoral sur catalán.

Viento moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, amainando en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día. Se prevé de intensidad fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán. También serán probables en interiores del área cantábrica, zonas de altas de la mitad norte y, especialmente, en gran parte del tercio oriental peninsular, donde pueden ser huracanadas en zonas expuestas y en el litoral sur catalán. En Canarias, alisio con intervalos de fuerte».