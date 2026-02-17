La deuda de las administraciones públicas cerró 2025 en un nuevo récord anual de 1,699 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, si bien la deuda pública registra una caída en relación al PIB, hasta el 100,8%, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda pública (1,699 billones) aumentó en 78.108 millones de euros en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un leve incremento del 0,02% respecto al mes de noviembre.

Pese a estos incrementos en la recta final del año, el dato de diciembre no supera el máximo histórico en términos absolutos alcanzado en septiembre, cuando la deuda pública española superó por primera vez los 1,700 billones de euros.

De este modo, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 100,8% en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.

El Gobierno preveía reducir la ratio de deuda sobre el PIB este año hasta el entorno del 101%, por lo que ha logrado mejorar su objetivo.

De cara al futuro, el Ejecutivo estima que apenas se reducirá respecto a los niveles actuales: se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

La Seguridad Social, disparada

Por administraciones, los datos del Banco de España reflejan que el saldo de la deuda del Estado se situó en 1,549 billones de euros, con un incremento interanual del 5,1%, lo que supone un 91,9% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.241 millones (2% del PIB), que representa una disminución del 6,9% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.179 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 8,1% del PIB. Según explica el organismo que dirige José Luis Escrivá, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario (el agujero de las pensiones).

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 341.880 millones de euros en diciembre de 2025, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 1,8%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 20.773 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 9,1% inferior al importe registrado un año antes.

Instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, tanto la deuda emitida en valores a largo plazo como los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 5,1% y el 7,6%, respectivamente.

Por su parte, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual negativa del 3,7%.