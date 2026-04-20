Montero llama ahora «esta persona» y «este señor» al ex presidente imputado de SEPI que ella nombró

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha marcado distancia este lunes con el ex presidente imputado de la Sepi Vicente Fernández que ella misma nombró, y se ha referido a él como «esta persona» y «este señor».

Así se ha pronunciado en la comisión de investigación celebrada en el Senado sobre su papel como responsable de la Sepi, adscrita al Ministerio de Hacienda que ella dirigía y que fue utilizada por el grupo Hirurok (conformado por Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán) para sus corruptelas.

Sobre este caso de presunta corrupción, llamado también trama Leire, Montero ha dicho que desconocía por completo la existencia del grupo Hirurok y se ha limitado a decir que «es algo que la prensa ha publicado».

En lo referente a Vicente Fernández, Montero ha dicho que ya no defiende su «honradez» tras su imputación, pero ha negado tener responsabilidad alguna en lo que el senador del PP Gerardo Camps ha calificado como «culpa en la vigilancia, según doctrina del Tribunal Supremo».

La ex vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez ha esgrimido que «ya estamos en otra situación, lo que hemos conocido (la imputación de Fernández) ha sido dos años posterior a su salida, sobre unos hechos que se están investigando y que confiemos que la Justicia pueda esclarecer».

Junto a ello, Montero ha sostenido que «todos los procedimientos de control de la SEPI están perfectamente determinados» y que «siempre ha habido control de la SEPI por parte de la Intervención general y otros organismos».

Respecto a los polémicos rescates que aprobó su Consejo de Ministros sobre las compañías Air Europa y Plus Ultra, los ha definido como «préstamos» y ha admitido que dio su visto bueno sin leer los informes técnicos: «Nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando para dar un préstamo o denegarlo», ha declarado en esta comisión obligada por ley a decir la verdad.

Ha señalado que «el Gobierno de España acuerda con todos los informes favorables de todos los órganos que tienen que emitir informes para llegar al acuerdo del Consejo de Ministros». «No es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas, son los equipos técnicos, los equipos financieros, y por tanto, los documentos que constan en los expedientes los ven los equipos técnicos, los ministros ven los informes preceptivos», ha relatado.

En el turno de la senadora de UPN María Caballero, Montero ha dicho también «desconocer» los contactos de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, con los implicados en la trama Koldo.

Elecciones andaluzas

Además, Montero ha acusado al PP de utilizar su comparecencia este lunes en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado con el objetivo de «apartarla» de la campaña electoral andaluza por «intereses electorales».

«Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular», ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación.

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión, Gerardo Camps, senador por las Cortes Valencianas, ha replicado a Montero que no está en el Senado por su candidatura en Andalucía, sino que ha acudido por «sus responsabilidades» como ex ministra de Hacienda.

«La ley no entiende de campaña, sino de responsabilidades», ha argumentado el senador del Grupo Popular, ya que presentó el plan de trabajo de la comisión hace más de dos meses anunciando que Montero sería de las primeras en comparecer.

Con todo, los socialistas elevaron una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión de la comparecencia de María Jesús Montero por coincidir con la carrera electoral de los comicios andaluces.

Esta denuncia del PSOE fue archivada por parte de la Junta Electoral Central asegurando que no le corresponde suspender la convocatoria de esta comisión, como tampoco es de su competencia valorar la «oportunidad» de su celebración, informó Ep.