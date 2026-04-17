Indignación total con Montero por decir que las personas con discapacidad tienen una «enfermedad mental»

María Jesús Montero ha provocado una oleada de críticas este jueves al asegurar, tras una visita a una entidad social en Antequera (Málaga), que la prioridad de sus políticas son las personas con «enfermedad mental», cuando la asociación que visitaba era de personas con discapacidad intelectual. Y no quedó ahí la cosa; la candidata socialista en las próximas elecciones andaluzas del 17M confundió además la asociación de personas con discapacidad intelectual que visitaba con una de ahorro y préstamos.

Señora @mjmonteroc, ayer no visitó usted ADAPI, estuvo en @ADIPA_ANTEQUERA y sus usuarios no son personas con enfermedad mental, son personas con diversidad funcional. Una cosa es venir sin enterarse de nada y otra, faltar el respeto a quienes dice apoyar. ¡ Vaya paripé ! pic.twitter.com/EOV9Qw5QYB — Manolo Barón 🇪🇸 (@manolo_baron) April 16, 2026

La polémica estalló después de que Montero resumiera así su paso por el colectivo: «Hemos visitado ADAPI, para mí especialmente importante porque las personas con enfermedad mental necesitan el apoyo del conjunto de la sociedad, son para mí los favoritos de mis políticas y, por tanto, ha sido una jornada francamente productiva». Unas declaraciones que están generando mucho malestar por un doble motivo. Por un lado, porque identificó a los usuarios de la entidad con personas con «enfermedad mental». Por otro, porque ni siquiera citó correctamente el nombre de la asociación visitada. Montero no estuvo en ADAPI (Asociación de Ahorro y Préstamo Integral), sino en ADIPA, la Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca.

ADIPA es una ONG de ámbito autonómico y declarada de utilidad pública. Su labor se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Según recoge la propia asociación, su «objetivo es la atención a personas con discapacidad intelectual en las áreas asistencial, ocupacional, laboral, etc., con la finalidad de su total integración social», además de crear y fomentar centros y servicios para avanzar en esa atención. Por su parte, la asociación ADAPI -la citada por Montero- se define como una asociación que gestiona «ahorros de personas y familias que quieran construir solidaridad ofreciendo, con ellos, pequeños préstamos que posibiliten la financiación de proyectos e iniciativas cuyo eje sea la vocación profesional, la familia y el trabajo».

La reacción más dura ha llegado desde el Ayuntamiento de Antequera. El alcalde, Manuel Barón, le ha reprochado en redes sociales el error y el tono de sus palabras: «Ayer no visitó usted ADAPI, estuvo en ADIPA y sus usuarios no son personas con enfermedad mental, son personas con diversidad funcional. Una cosa es venir sin enterarse de nada y otra, faltar el respeto».

❌ Llamar ‘enfermos’ a personas con diversidad funcional no es un error: es una falta de respeto intolerable Desde #Antequera, exigimos a @mjmonteroc y al @psoe que pidan perdón a Antequera y a los usuarios de ADIPA La dignidad no se improvisa y el respeto, no se debate. pic.twitter.com/RcpNqxDh3S — Manolo Barón 🇪🇸 (@manolo_baron) April 17, 2026

Barón ampliaba después sus críticas contra la candidata socialista y cargaba contra algunos de los anuncios realizados durante su visita a la ciudad. «Vender como nuevo un centro de salud que se hizo hace 50 años y hablar de primera piedra tiene mucho mérito, porque fue usted quien lo cerró en 2010 y su remodelación la anunció el PP andaluz en 2023», señaló el regidor, que definió la jornada de Montero en Antequera como «pura ficción política».