La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, ha defendido el rescate de 53 millones a Plus Ultra por tratarse de una compañía «estratégica» por su importancia y contribución al turismo y la economía de España. Sin embargo, la aerolínea solo contaba con un avión en el momento de la inyección económica y representaba un 0,03% del tráfico aéreo del país.

Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado, Gualda ha señalado que la Comisión Europea definió que el sector del transporte era de por sí estratégico y ha recalcado que «no importa que fueran empresas pequeñas».

En esta línea, Gualda ha defendido que la compañía era solvente, porque de no ser así no dispondría de licencia por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), pese a que la aerolínea todavía no ha devuelto el préstamo millonario. La presidenta de la SEPI ha asegurado que una empresa puede «tener pérdidas y ser solvente»

«No importa si es estratégica»

En la misma comparecencia, Gualda ha asegurado que la aerolínea es estratégica, pero también todo lo contrario. De hecho, ha recalcado que Plus Ultra es una de las 20 compañías aéreas con licencia de ‘Tipo A’ que hay en España «frente a muchas compañías europeas», apuntando que significa que «no importa si son estratégicas», sino que permite que haya vuelos de gran tamaño.

«España hubiera sido menos competitiva en turismo y economía con menos licencias de ‘Tipo A’ en el aeropuerto de Madrid», ha subrayado.

Además, ha recalcado que esta ayuda fue concedida a la compañía, no a sus accionistas, por lo que se analizó la situación de la empresa y no de las personas individuales que participaban en ella.