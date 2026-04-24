El Gobierno enmarca en la «esfera privada y personal» de Begoña Gómez las reuniones con Sánchez y Barrabés en Moncloa

Moncloa ha admitido, implícitamente, que la reunión mantenida por Pedro Sánchez con Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, en La Moncloa corresponde a la «esfera personal y privada» de la mujer del presidente del Gobierno. Sánchez mantuvo al menos un encuentro con Barrabés, al que asistió también su esposa, y otro en el que ella no habría participado, según declaró el empresario ante el juez Juan Carlos Peinado.

«Con Pedro Sánchez tuve dos reuniones», reveló en su comparecencia. En una participó además Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y uno de los asesores principales de Sánchez. Barrabés afirmó además que, en ese encuentro, «había otra persona de su nivel», aunque no recordó de quién se trataba.

A otra reunión asistieron Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Alberto Barreiro- «una persona del mundo del diseño» que, además, fue profesor en los másteres que Begoña Gómez dirigía en la Complutense-. Se trató de una conversación «sobre innovación» que, según el empresario, fue «corta» porque Sánchez «se tuvo que ir a una llamada».

Igualmente, Barrabés -impulsor de la cátedra de Gómez- se reunió con la mujer de Sánchez hasta en ocho ocasiones en La Moncloa.

Este periódico se dirigió a la Presidencia del Gobierno para conocer, en concreto, las «reuniones mantenidas por el presidente del Gobierno en el Complejo de La Moncloa desde junio de 2018 a la actualidad, en las que hubiera participado o asistido su esposa, Begoña Gómez». En este contexto, se solicitó la «fecha, asistentes y temas tratados» en estos encuentros.

Sin embargo, en una respuesta por escrito, la Presidencia del Gobierno asegura que «no se ha organizado ninguna reunión del jefe del Ejecutivo en el Complejo de la Moncloa en la que haya participado Begoña Gómez en su calidad de esposa del presidente».

Y añade que: «La actividad de la esposa del presidente del Gobierno pertenece a su esfera privada y personal, por lo que no se dispone de información sobre la misma». Ello «no obsta para que en determinados actos oficiales del presidente del Gobierno, en los que los requerimientos de protocolo y representación así lo determinen o aconsejen, sea requerida su presencia. En estos casos, su presencia en los actos o actividades en los que es citada se producen en calidad de esposa del presidente del Gobierno, no como representante o cargo público, siendo la agenda del presidente las que han determinado su participación».

De ello, pues, se desprende que el encuentro entre Sánchez y Barrabés, con presencia de Begoña, no tuvo carácter institucional y, por tanto, se enmarcaría en la «esfera privada y personal» de su mujer, al igual que las reuniones mantenidas entre ésta y el empresario.

Cabe recordar que Begoña Gómez y Juan Carlos Barrabés están actualmente procesados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco del caso Begoña.

Septiembre de 2020

Este periódico reveló que Sánchez se reunió con Barrabés en La Moncloa el 16 de septiembre de 2020. Es decir, poco después de que Gómez firmase las cartas de recomendación para que una de sus empresas, Innova Next, se hiciese con dos contratos del Gobierno.

Estas cartas, que la mujer de Pedro Sánchez firmó en julio de 2020, están en el origen del caso. Begoña Gómez avaló de esta forma a Barrabés, gurú de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Complutense, para que reforzase sus opciones en dos licitaciones públicas del organismo Red.es, adscrito al Ministerio de Economía. El empresario, también imputado, acabó llevándose dos lotes de esas adjudicaciones, por un importe superior a 10 millones.

Cuando tuvo lugar ese encuentro, también estaba en marcha el lanzamiento de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense, cuyo convenio se firmó el 30 de octubre de ese mismo año. Barrabés colaboró activamente en el diseño de esta cátedra y fue profesor en el máster del mismo nombre.