La foto de Sánchez con ‘La Paqui’ y la mujer de Ábalos en la campaña de las Primarias de 2017 a bordo del Peugeot 407

La Paqui, la mujer de Santos Cerdán, formó parte del estrecho círculo de Pedro Sánchez en la carrera de las Primarias del PSOE con las que recuperó el timón del partido, amaño mediante. Las imágenes destapadas en exclusiva por OKDIARIO lo demuestran. La Paqui aparece inmortalizada junto al hoy presidente del Gobierno. Y en la misma sesión fotográfica posó también la entonces mujer de Ábalos, Carolina Perles. Queda claro que había una estrecha amistad entre todos, de la que participaba Sánchez como jefe de grupo. Fue en el año 2017, justo en pleno apogeo de aquella tramposa maniobra de Sánchez por recuperar el poder interno, desde el que meses después, en junio de 2018, acabó saltando a La Moncloa con el apoyo de los proetarras de Bildu, los comunistas y los independentistas.

Las fotografías son reveladoras y desmontan la versión fabricada por el propio Sánchez hace meses: que Santos Cerdán le había defraudado, que no sabía de sus manejos corruptos y que no debía haberlo nombrado su lugarteniente.

La imagen, sin embargo, demuestra que no había sólo una íntima relación entre Sánchez y Cerdán sino que esa cercanía era tan estrecha que alcanzaba también a la mujer de éste, La Paqui. La misma que hace sólo unos días, con desaire, ninguneó al Senado al negarse a contestar las preguntas de la comisión de investigación que trata de arrojar luz sobre la trama corrupta del PSOE que alcanza a su marido, a su antecesor en la secretaría de Organización del partido, José Luis Ábalos, y al escudero de éste, Koldo García, hombre para todo que en aquellas primarias amañadas ejerció como escolta de Sánchez y que luego fue encumbrado como asesor-facilitador junto al entonces todopoderoso ministro Ábalos.

Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo eran la banda del Peugeot, en referencia a la marca del coche en el que viajaron para aquellas primarias. Hoy, los tres socios de Sánchez en aquella tourneé han pisado o se encuentran en la cárcel. Ábalos y Koldo comparten los interiores de la prisión madrileña de Soto del Real; Cerdán disfruta de libertad provisional tras haber sido inquilino del mismo penal. Y los tres comparten implicación en una –que no la única– grandes tramas corruptas del sanchismo, categoría que se extiende también a las causas de Begoña Gómez, procesada por cuatro delitos, y del hermano de Pedro Sánchez.

Esa carrera de Sánchez por recuperar el timón del PSOE la emprendió Sánchez tras haberse visto descabalgado un año antes, en 2016, al haber sido pillado en pleno pucherazo en el Comité Federal del partido. Y justo en esa carrera por hacerse de nuevo con la Secretaría General del PSOE fue cuando se trabó una amistad que va mucho más allá de lo político y que alcanza a La Paqui, como demuestran estas fotografías desveladas por OKDIARIO.

Una de las citas de aquella tournée tuvo lugar en Milagro, en una casa rural de Navarra, donde Cerdán organizó una cena con los Sánchez Gómez. Otra, en Valladolid, donde el grupo al completo celebra el avance de la campaña. La foto es en la zona peatonal en frente del mercado central de la ciudad. Las fotografías que publica OKDIARIO muestran a Sánchez posando con Carolina Perles —mujer de Ábalos— y con La Paqui —mujer de Cerdán—, en una imagen de familia política que el presidente querría hoy borrar de la historia.

La relación no era sólo entre los dirigentes. Sus mujeres se hicieron amigas. Sus hijas, de edades similares, compartieron esa etapa. Tanto es así que cuando Cerdán ingresó en prisión el pasado verano, Carolina Perles no dudó en escribirle. Un gesto que habla de años de complicidad personal, no de mera coincidencia electoral.

Hoy, con Ábalos en prisión preventiva enfrentándose a 24 años de cárcel por corrupción, y con Cerdán recién salido de cinco meses en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama PSOE, Sánchez habla de ellos como si fueran extraños. «Es diputado del Grupo Mixto», dice el PSOE de Ábalos. «No hemos tenido contacto con Cerdán», añaden desde Ferraz. Pero las fotos estaban ahí. Y cuentan otra historia.