Pau Gasol habla como nunca de su mujer y de sus hijos tras dejar el baloncesto: «Entiendes lo que de verdad importa»

Si hace unas semanas era Rafa Nadal quien decidió abrirse en canal en un documental y contar lo que no se sabía hasta la fecha de su vida personal, ahora ha sido el turno de Pau Gasol.

Han pasado casi cinco años desde que el campeón de baloncesto anunciara su retirada definitiva, pero el exdeportista continúa siendo una de las figuras españolas más admiradas dentro y fuera de las canchas. Alejado ya de la exigencia de la élite deportiva, el que fuera estrella de la NBA disfruta de una etapa marcada por la estabilidad personal junto a su mujer, Catherine McDonnell, y por una vida familiar que se ha convertido en el centro de todas sus prioridades. Volcado también en los proyectos solidarios que impulsa a través de la Gasol Foundation, el catalán ha encontrado un nuevo equilibrio entre su faceta de padre, empresario y embajador del deporte. Ahora, en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, Gasol se abre sobre el momento vital que atraviesa, reflexiona sobre su fundación y comparte detalles inéditos sobre su matrimonio y la familia que ha construido junto a Catherine.

El lado más íntimo de Pau Gasol

Desde hace más de una década, Gasol comparte su vida con Catherine McDonell, con la que se casó en julio del 2019 tras más de cuatro años de relación sentimental. Entonces, el exjugador de la NBA estaba completamente volcado en su carrera, que le ha dado muchos éxitos —como dos anillos con Los Ángeles Lakers, donde coincidió con estrellas de la talla del siempre recordado Kobe Bryant—. Sin embargo, su mayor triunfo ha sido la familia que ha formado con su mujer, de la que ha hablado como nunca en una reveladora entrevista.

«La paternidad te cambia las prioridades, te enseña a vivir con más presencia y perspectiva», explica. Una experiencia que, según reconoce, le ha permitido valorar aspectos que durante su carrera deportiva quedaban en un segundo plano debido a la exigencia de la competición.

No es la primera vez que el exdeportista habla de la importancia que tiene su familia en esta nueva etapa. Casado con McDonnell desde 2019, tras una boda celebrada en San Francisco y otra ceremonia más íntima en el Ampurdán, Gasol siempre ha destacado el papel fundamental que ha desempeñado su mujer tanto durante los últimos años de su carrera como después de la retirada.

La pareja ha formado una familia numerosa con la llegada de sus hijos. En septiembre de 2020 nació su primera hija, Elisabet Gianna, cuyo nombre rinde homenaje a Gianna Bryant, hija de Kobe Bryant. Dos años después llegó Max y, en 2024, anunciaron que estaban esperando a su tercer hijo, consolidando así una etapa especialmente feliz para ambos.

Precisamente sobre la experiencia de ser padre, Gasol profundiza en la entrevista: «La paternidad te transforma, te hace ver la vida desde otro punto de vista y entender lo que de verdad importa». Unas palabras que reflejan el cambio de mentalidad que ha experimentado desde que abandonó la élite deportiva y comenzó a priorizar el tiempo con los suyos.

Actualmente, la familia divide su vida entre España y Estados Unidos, una circunstancia que les obliga a combinar dos culturas y dos formas de entender el día a día. Sin embargo, tanto Pau como Catherine tienen claro que desean que sus hijos mantengan un fuerte vínculo con sus raíces españolas.

«Intentamos que nuestros hijos estén muy conectados con las tradiciones y nuestra forma de entender la vida. Para nosotros es importante que crezcan con esa conexión», señala el exjugador, que siempre ha mostrado un fuerte apego a sus orígenes pese a haber pasado gran parte de su vida profesional al otro lado del Atlántico.

Alejado de las canchas, pero muy activo a través de la Gasol Foundation y de distintos proyectos relacionados con la promoción de hábitos saludables, Pau Gasol parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre su faceta profesional y personal. Una vida en la que los focos ya no apuntan a los pabellones de la NBA, sino a una familia que se ha convertido en el auténtico motor de su día a día.