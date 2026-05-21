El desgarrador testimonio de Rafa Nadal: «Tengo dos perforaciones en los intestinos…»

Netflix estrenará el documental ‘Rafa’ el próximo 29 de mayo y, con motivo del estreno del primer capítulo en la noche del miércoles en Madrid, el mejor deportista de la historia de España ha concedido una entrevista en la que ha desvelado los momentos que nadie conoce de su carrera. El ganador de 22 Grand Slams ha confesado que tuvo que ir a una psicóloga por ahogarse en su propia saliva o que tiene dos perforaciones en el intestino por los antiinflamatorios que tuvo que tomar para soportar el dolor.

Rafa Nadal vive realizado después de haber puesto punto y final a una carrera de vino y rosas. El mejor deportista de la historia de España presentó hace unos días el nuevo museo de su academia, que se ha convertido en uno de los grandes centros del tenis a nivel mundial, y el miércoles estuvo en Madrid, donde se presentó la premier del documental que estrenará Netflix sobre su trayectoria. El próximo 29 de mayo, la empresa de streaming más importante del mundo estrenará ‘Rafa’, una producción que relatará la vida y obra del ganador de 22 Grand Slams.

Por ello, Rafa Nadal ha concedido varias entrevistas en las que ha hecho un repaso a su trayectoria y también ha desvelado detalles nunca conocidos sobre una trayectoria inmaculada que estuvo empañada por las lesiones. Estos problemas musculares le obligaron a tomar la decisión de anunciar su retirada el pasado 10 de octubre de 2024 antes de hacerlo finalmente en la final a 8 de la Copa Davis que se disputó en Málaga.

El desgarrador testimonio de Nadal

En una entrevista concedida en Marca, Rafa Nadal ha contado un episodio hasta ahora desconocido y tuvo que ver con los problemas de ansiedad que le hacían ahogarse en su propia saliva. Por ello confesó que necesitó la ayuda de una profesional para poder superar estos problemas. Todo ocurrió en 2015, «un episodio que duró un año».

«En un momento dado, una cosa es que no controle mis emociones o no tenga control de la situación en la pista de tenis y otra es que, cuando estoy fuera, tenga que salir a caminar con una botella de agua porque si no, me ahogo en mi propia saliva. Entonces dije: ‘Bueno, tengo un problema, tengo que ir a profesionales’. Visité a una psicóloga y me expuso cosas que yo ya sabía. Era totalmente racional», dijo Rafa Nadal en esta entrevista.

Rafa Nadal también habló en este periódico sobre el hecho de vivir con dolor constante y el abuso de los antiinflamatorios. «Llegó un día en que dije, bueno, cuando dices que hay un límite entre lo que es correcto o incorrecto, pues ahora soy yo quien decide cuándo tomar antiinflamatorios, cuándo no tomarlos, cuántos tomo o cuántos no tomo. Y prácticamente ni se enteraban», dijo.

«Desde mi punto de vista, o era eso o no jugaba al tenis. Así que cuando digo que hay un límite entre lo que es correcto e incorrecto, es porque al final sé que es perjudicial para mi cuerpo. De hecho, como dije, tengo dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios. Pero si no hubiera sido así, mi carrera habría sido completamente diferente», confesó en la entrevista concedida a Marca con motivo del estreno de su documental.