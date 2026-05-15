El aprendizaje que permitió a Nadal cerrar su carrera de manera tranquila: «Me dio el convencimiento»

Rafa Nadal bajó el telón tenístico en la Copa Davis de 2024. Un deportista, de los mejores de la historia del deporte en general, que no se quería ir, pero al que el cuerpo le dijo ‘hasta aquí’. Lo intentó todo y con todo se dio una última oportunidad que le permitió cerrar su etapa profesional con la tranquilidad que merecía. En junio de 2023, a sus 37 años, se operó en Barcelona para explotar hasta el final la alternativa del quirófano y poder seguir jugando.

«Me dieron la confianza de que con una operación podía volver a competir en condiciones y por eso lo hice», asegura Rafa Nadal, que este viernes reabre su museo en Manacor tras una profunda remodelación. «Seguía siendo competitivo. Me seguía gustando lo que hacía. El hecho de explorar esa última oportunidad me dió el convencimiento y permitió cerrar la etapa como debía cerrar. Si no lo hubiera hecho, tal vez echara de menos el tenis», añadió.

Rafa Nadal colgó la raqueta con la conciencia tranquila del que sabe que ha hecho todo lo posible y más. Ahora está en otra etapa de su vida. «Tengo la suerte de que es una página cerrada y bien cerrada. Llegué al límite de mis capacidades físicas, que no mentales. Ahora estoy en otra etapa de mi vida. No vivo de los recuerdos de cuando competía, no suelo ver recuerdos. No he sido de mirarme», finalizó.

«Eso solo lo necesita la gente con un ego importante, no es mi caso. Hice lo que soy como persona, intentarlo hasta el final. Lo otro solo es necesario para quien quiere llevarse el ego personal. Si lo hubiera sabido, me hubiera retirado porque pasé por una operación; por meses de recuperación y por un año de dolor. La gente no sabe lo que pasa dentro y yo seguí porque me dijeron que tenía opciones reales de competir al 100%. No tengo ningún arrepentimiento. Terminé como soy yo como persona», detalló Rafa Nadal.

Pese a las lesiones que sufrió, de principio a fin de su carrera, el manacorí dejó un legado más allá del tenis, aunque el de la raqueta también es histórico. Ganó 14 Grand Slams; 26 Masters 1000; 18 ATP 500; 5 ATP 250; 3 Copa Davis; 66 títulos; 535 partidos jugados y 484 partidos ganados. «Los números y los títulos están ahí. Son conocidos. Me gustaría ser recordado como una buena persona de un pueblo pequeño de Mallorca», asegura Rafa Nadal en el último vídeo de su museo.