‘Mask Singer’: ¿quiénes eran Mofeta y Mejillón, máscaras eliminadas ayer, miércoles 20 de abril?

El pasado miércoles 20 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Mask Singer. De esta forma, pudieron conocer la identidad de dos máscaras, pero, a su vez, conocer a los finalistas de la quinta temporada. Tras descubrir quiénes se escondían tras Pizza y Tortuga (Lydia Lozano y Rappel, respectivamente), llegó el momento de dos nuevos desenmascaramientos. En esta entrega, Clavel, Jirafa, Mofeta, Troglodita, Mejillón y Momia han tenido que enfrentarse a los «truelos» para intentar salvarse de ser descubiertos. No lo han hecho solos, puesto que han contado con la ayuda de grandes artistas como son Abraham Mateo, Melody, Pablo López, Rafa Sánchez, Nena Daconte y Carlos Baute. Es un hecho que Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo no lo tenían nada fácil.

¿Quién era Mofeta en ‘Mask Singer 5’?

Después de haber actuado junto a Nena Daconte, interpretando En qué estrella estará, y a pesar de que ambas mostraron una enorme complicidad, parece que esta máscara no convenció al público. Y es que perdió el «truelo» ante Clavel y Jirafa, por lo que tenía que dar a conocer su identidad.

Los investigadores compartieron sus últimas apuestas: Ana Milán se decantó por Victoria Federica, mientras que Boris Izaguirre dio el nombre de Ana Mena. En cuanto a Juan y Medio, estaba convencido de que era Aitana, mientras que Ruth Lorenzo apostó por Tamara Falcó. A pesar de los esfuerzos, ninguno estuvo ni tan siquiera cerca de acertar.

Bajo Mofeta se escondía nada más y nada menos que Lola Lolita. ¡Todos se quedaron sin palabras! «Llevaba mucho tiempo queriéndolo hacer. Es un programa que me gustaba muchísimo», comenzó diciendo la influencer. Y añadió: «Yo creía que me iban a descubrir cuando han dicho lo de los millones y lo de El Desafío. Yo tengo miedo escénico; no sabéis la que lié grabando en el estudio. Cuando salga esto, me voy a morir de vergüenza».

¿Quién era Mejillón?

Esta máscara tuvo la oportunidad de interpretar Esa Diva junto a Melody y, juntas, nos regalaron una de las actuaciones más sorprendentes de la semifinal. Aun así, Mejillón fue la perdedora del triduelo con Troglodita y Momia, por lo que tuvo que dar a conocer su identidad. Entre los nombres que barajaban los investigadores estaban Yolanda Ramos, Silvia Abril o, incluso, Carolina Cerezuela.

Eso sí, a la hora de la verdad, todos ellos hicieron la misma apuesta. No tardaron en comprobar que estaban en lo cierto: Silvia Abril se escondía tras Mejillón. «Ana Milán, que es lista, la clavó a la primera», aseguró la humorista. Todo ello mientras aprovechó la ocasión para dirigirse a Melody: «Se ha cerrado un ciclo, me he quedado con las ganas de abrazarla y decirle: ‘Perdóname, no lo hice queriendo’. Ha sido un placer imitarte y un placer hoy actuar contigo, sin que tú lo supieras».

¿Quiénes son los cuatro finalistas de la quinta edición?

Después de que Mofeta y Mejillón diesen a conocer sus identidades, Mask Singer 5 llega a una fase decisiva: Clavel, Jirafa, Troglodita y Momia se convierten en los flamantes finalistas. Entre ellos está la máscara que cogerá el testigo de Mosca (Abraham Mateo) como ganador de esta temporada.