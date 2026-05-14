‘Mask Singer’: ¿quién eran Pizza y Tortuga, máscaras eliminadas ayer, 13 de mayo?

El pasado miércoles 13 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de la quinta temporada de Mask Singer, en la que los investigadores han estado bastante afinados a la hora de dar a conocer sus apuestas. Después del doble desenmascaramiento de la semana pasada, en la que supimos que bajo Chihuahua y Loro se encontraban Begoña Villacís y María del Monte respectivamente, ha llegado el momento de desvelar dos nuevas identidades. Cabe destacar que, en esta ocasión, Ana Milán, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo contaron con la ayuda de un investigador invitado, como es Roberto Brasero. ¡Hicieron un gran equipo!

¿Quién era Pizza, de ‘Mask Singer 5’?

Fue la primera en subirse al escenario del programa presentado por Arturo Valls y lo hizo para interpretar una de las canciones más míticas de Raffaella Carrà, como es Pedro. ¡Es evidente que llegó al programa para divertirse al máximo y hacer disfrutar a los espectadores! Aun así, no logró convencer a los allí presentes, puesto que tuvo que dar a conocer su identidad.

En ese momento, los investigadores desvelaron sus apuestas. Así pues, Ana Milán y Boris Izaguirre estuvieron de acuerdo: detrás de Pizza se encontraba Lydia Lozano. Roberto Brasero dio el nombre de Penélope Cruz, Ruth Lorenzo el de Pilar Rubio y, finalmente, Juan y Medio se decantó por Marta Sánchez.

Poco después, se descubrió el gran secreto: Lydia Lozano se escondía tras esta máscara. ¡Ana Milán y Boris Izaguirre acertaron de lleno! Además, estábamos ante un momento histórico, puesto que un rostro icónico de Telecinco estaba en Antena 3 después de casi 25 años sin pisar esta cadena. «De lo más divertido que he hecho en mi vida. ¡Era muy difícil no bailar el chuminero!», exclamó.

¿Quién era Tortuga?

Para esta gala, esta máscara decidió interpretar uno de los clásicos de Hombres G, como es Voy a pasármelo bien. Todo ello sin dejar de lado que, durante las pistas, llegó a decir frases como «Ay, si yo hablara…», con la firme intención de despistar a los investigadores. Eso sí, a pesar de los esfuerzos, logró todo lo contrario.

Y es que, por primera vez en esta quinta temporada de Mask Singer, todos los investigadores (incluido el invitado) estuvieron de acuerdo: Rappel estaba detrás de Tortuga. La que más dudas tuvo fue Ruth Lorenzo, pero acabó uniéndose a sus compañeros. Momentos más tarde, descubrieron que habían acertado de lleno.

Como era de esperar, todos los allí presentes arrancaron a aplaudir no solamente por haber descubierto la identidad de esta máscara, sino por el acierto de todos los investigadores. «¡Menos mal que me he unido a vosotros!», exclamó Ruth Lorenzo, reconociendo que se unió a sus compañeros en el último segundo, y lo hizo con ciertas dudas.