El Celta de Vigo anuncia por sorpresa que Iago Aspas no se retira y renueva una temporada más

El Celta de Vigo ha anunciado este jueves por sorpresa que Iago Aspas renueva una temporada más con el club de su vida. Por lo tanto, el capitán gallego no se retira del fútbol todavía a sus 38 años de edad, a pesar de los rumores que apuntaban a un punto y final de su etapa deportiva. Jugará una temporada más como futbolista, pero firma con el club celeste hasta 2030, por lo que posteriormente se unirá a la estructura del club una vez cuelgue las botas.

Iago Aspas alargará una temporada más, hasta junio de 2027, su carrera profesional, según comunicó este jueves el Celta mediante un emotivo vídeo publicado a través de sus redes sociales.

Jugadores, cuerpo técnico y directivos del club ya conocían la decisión del capitán celeste desde hace días, pero no fue hasta hoy, tres días antes del último partido de Liga en Balaídos ante el Sevilla, cuando el Celta lo ha hecho oficial.

El Celta de Vigo se juega entrar en Europa la temporada que viene y Balaídos no tendrá que despedir a su leyenda. Aspas jugará a sus 38 años una temporada más con el equipo de su vida. Esta vez todo apunta a que será su última como jugador profesional.

Desde que debutó el 8 de junio de 2008 frente al Salamanca en el Estadio Helmántico, y tras un breve paso por Liverpool y Sevilla, Iago Aspas ha ido quemando etapas en el club de su vida hasta convertirse en el jugador más determinante de la historia del Celta, su máximo goleador y el que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta celeste.

Comunicado del Celta sobre Aspas

A falta de un partido para cerrar la temporada, llega la noticia que todo el celtismo esperaba, que emociona a todos por igual. La que une generaciones. La que confirma que algunas historias nunca tendrán final.

Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro. Firma hasta 2030 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más (“unha máis”). Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas.

Porque aquel niño de Moaña que soñó con marcar un gol bonito con el Celta de los mayores terminó convirtiéndose en el alma de toda una afición. En el canterano que transformó lo imposible en rutina, el que nunca dejó de creer y el que hizo que toda una generación creciera sintiendo orgullo de ser del Celta.

Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces.

No es que Iago Aspas sea el mejor jugador de la historia del Celta. Es que, Iago Aspas es el Celta. Un jugador que ha marcado una época, que ha construido una identidad.

Y ahora, con el Celta de nuevo rumbo a Europa. Veintitrés años después de aquella segunda clasificación continental consecutiva, con un equipo hecho en casa, con talento Feito na Madroa y con el orgullo de Galicia por bandera, Iago Aspas seguirá marcando el camino y representando mejor que nadie lo que significa defender este escudo.